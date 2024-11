Black Friday: Comércio comemora vendas maiores que as do pré-pandemia, pela 1ª vez

O comércio varejista, tanto o físico quando o online, não tem do que reclamar nesta Black Friday. O casamento do evento comercial com o pagamento da primeira parcela do 13º salário levou as vendas - dependendo da metodologia de apuração - a atingir volumes e valores superiores aos do pré-pandemia. É o que mostra o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que registrou aumento de 17,1% nas vendas do comércio físico e de 8,9% no e-commerce. As comparações são das vendas realizadas ontem, sexta-feira, 29, com Black Friday do ano passado.

A Plataforma Hora a Hora da Confi.Neotrust, empresa de inteligência de dados, em parceria com a ClearSale, apurou que entre meia-noite da quinta-feira, 28, e a tarde deste sábado, 30, o e-commerce brasileiro já registrou mais de R$ 6,8 bilhões em transações no final de semana de Black Friday, com tíquete médio de R$ 563,49 - redução de apenas 0,6% frente a 2023. Em comparação ao último ano, o faturamento teve um aumento de 9,2%. Houve também alta no volume de pedidos, que atingiu 12,1 milhões, 9,8% maior que o mesmo período do ano passado.