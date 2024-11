Black Friday 2024: veja ranking das empresas com mais reclamações

A Black Friday de 2024 registrou mais reclamações do que em 2023, ainda na quinta-feira / Crédito: Reprodução/ Freepik

Em meio à época do ano em que os clientes mais procuram ofertas e promoções, a Black Friday de 2024, antes mesmo de chegar à sexta-feira, 29, já havia registrado mais reclamações do que todo o período correspondente no ano anterior. Black Friday de Emprego oferta 5 mil vagas no CE; VEJA como participar

Os dados são da plataforma Reclame Aqui, que registrou, apenas na "pré-Black Friday", 7,3 mil reclamações até as 19h de quinta-feira, 28. Já no início desta sexta-feira, com a chegada oficial da data, o número de queixas já havia alcançado 8,8 mil.

Em 2023, durante todo o período da Black Friday, incluindo o pré e a data oficial, foram registradas 6.172 reclamações. Ou seja, em 2024, até a última atualização na manhã de sexta-feira, as reclamações cresceram cerca de 42,58%. Confira os dados sobre as empresas com mais reclamações no Reclame Aqui.



Black Friday 2024: ranking das empresas com mais reclamações Até as 6 horas de sexta-feira, 29, início oficial do período da Black Friday, o destaque negativo era a Sephora, uma empresa de cosméticos voltada ao público feminino. O crescimento da procura pelos consumidores neste segmento foi acompanhado por um aumento nas reclamações. Na sequência, aparecem empresas do setor de e-commerce: Magazine Luiza (loja online), Amazon e Mercado Livre, ocupando a segunda, terceira e quarta colocações, respectivamente. Fechando o top 5, aparece um mercado em crescimento no Brasil: o de apostas, com a CassinoPix sendo a quinta empresa com mais reclamações.

Nove em cada dez brasileiros pretendem comprar algo na Black Friday; CONFIRA Confira o ranking das 10 empresas com mais reclamações no Reclame Aqui durante a Black Friday 2024: Sephora - 336 reclamações; Magazine Luiza - 258 reclamações (loja online); Amazon - 217 reclamações; Mercado Livre - 158 reclamações; cassinopix - 144 reclamações; Wepink - 128 reclamações; TIM - 104 reclamações; KaBuM! - 89 reclamações; Casas Bahia - 87 reclamações (loja online); Natura - 80 reclamações. Período: 12h de 27/11/24 até 6h de 29/11/24