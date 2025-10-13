Setur e ICMBio renovam acordo para gestão do Parque de Ubajara

O novo termo expande as responsabilidades de ambas as partes, garantindo a continuidade da operação e modernização do bondinho, bem como a manutenção da infraestrutura. / Crédito: Ascom Casa Civil

O Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, anunciou, nesta segunda-feira, dia 13, a renovação do Acordo de Cooperação nº 54/2023 entre a Secretaria do Turismo do Ceará (Setur-CE) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), estendendo a parceria até dezembro de 2028. O acordo visa fortalecer a gestão do Parque Nacional de Ubajara, situado na Serra da Ibiapaba, localizada a 304 quilômetros de Fortaleza.