Bondinho de Ubajara institui sistema de agendamento online para os turistas

Para agendar o passeio no bondinho, os visitantes devem entregar três quilos de alimentos não perecíveis Crédito: FCO FONTENELE

O Bondinho de Ubajara, ponto turístico da Serra da Ibiapaba, localizado a 353,6 quilômetros de Fortaleza, terá sistema de agendamento online, que, segundo a Secretaria do Turismo (Setur), tem o objetivo de "reduzir o tempo de espera e garantir uma visita mais organizada". Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O sistema, que foi lançado na quarta-feira, 4, já está disponível para os usuários e pode ser acessado por este link.

No site é possível escolher entre diferentes opções de horários, de acordo com a disponibilidade e a capacidade máxima de cada viagem. Vale destacar que, desde o dia três deste mês, para realizar o agendamento, os visitantes devem entregar três quilos de alimentos não perecíveis que serão destinados ao programa Ceará sem Fome. Entretanto, grupos organizados por escolas públicas, beneficiários dos programas sociais do Governo estadual e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), crianças com deficiência, neurodivergência, Organizações não Governamentais (ONGs) e projetos sociais terão direito a gratuidade.