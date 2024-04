Com Jeri e Ubajara em alta, visitação a parques nacionais bate recorde em 2023

Parque Nacional de Jericoacoara recebeu quase 1,5 milhão de visitantes no ano passado, sendo o terceiro mais visitado do País. O Parque Nacional de Ubajara recebeu 210,8 mil visitantes

O Parque Nacional de Jericoacoara apareceu com destaque no ranking de visitação dos parques nacionais brasileiros em 2023, ano em que houve recordo histórico de visitantes. Somente em Jeri foram mais de 1,48 milhão de visitantes.

Esse número representa uma alta de 15% em relação ao acumulado do ano de 2022 e, segundo o ICMBio, representa um recorde em comparação aos anos anteriores, reflete não apenas uma notável recuperação dos números pré-pandemia, mas também uma crescente demanda por experiências ao ar livre e em contato com a natureza.

De acordo com o monitoramento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) , que administra as unidades de conservação federais, no ano de 2023 foram registrados 11,8 milhões de visitantes nos parques.

O movimento ocorre em meio ao apreço crescente do público pelo ecoturismo. O estudo Tendências de Turismo 2024, realizada pelo Ministério do Turismo, aponta o turismo de natureza/ecoturismo como a segunda principal motivação do viajante brasileiro, com 27% da preferência dos entrevistados, atrás apenas do turismo de sol e praia, o favorito de 59% dos consultados.

A coordenadora-geral de Sustentabilidade e Ações Climáticas no Turismo do MTur, Carolina Fávero, destaca que esse tipo de turismo vem ganhando espaço nas políticas públicas.

“O Ministério do Turismo tem apostado cada vez mais no fomento ao segmento do ecoturismo, como uma política pública para a promoção do turismo sustentável, pois, em especial depois da pandemia de covid-19, as pessoas passaram a buscar mais essa forma de conexão com a natureza, aliada a ações de preservação das nossas riquezas naturais”, destaca.

Ainda segundo o Ministério do Turismo, os parques nacionais destacam-se como alguns dos principais destinos de visitantes brasileiros e estrangeiros, respondendo por 45% do total de frequentadores entre todas as modalidades de unidades de conservação federais do país.

Aproximadamente três em cada quatro parques do Brasil conseguiram monitorar sua visitação, sinalizando uma eficiente cobertura de monitoramento.