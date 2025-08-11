Ubajara: trilhas, grutas e cachoeiras em um dos destinos mais encantadores da Serra da Ibiapaba

Ubajara: trilhas, grutas e cachoeiras em um dos destinos mais encantadores da Serra da IbiapabaCom natureza exuberante e experiências culturais, o município se firma como referência em ecoturismo no Ceará
Com clima ameno e a 304 km de Fortaleza, Ubajara é um dos principais destinos da Serra da Ibiapaba. O município é conhecido pela bela natureza exuberante e recebe entre 20 a 35 mil visitantes por mês, com variações em alta e baixa temporada.
Entre os principais atrativos da cidade está o Parque Nacional de Ubajara, que oferece:
- O bondinho, que promove aos visitantes uma vista encantadora;
- A Gruta de Ubajara, uma das maiores cavernas do Nordeste;
- As cachoeiras do Cafundó e do Gavião;
- Os mirantes do Pendurado, da Gameleira e do bondinho;
- Trilhas ecológicas integradas à Mata Atlântica;
- E, em breve, um roteiro histórico-cultural com foco no centro antigo da cidade.
O município conta com roteiros guiados, muitos integrados a outras experiências como visitas a fazendas de flores, sítios com produção agrícola orgânica e trilhas de aventura. Há também experiências off-road, roteiros para a melhor idade e passeios de bike para públicos diversos.
O centro histórico do município também merece atenção, com casarões, praças e construções antigas que preservam a memória da cidade. Outro ponto forte são as festividades religiosas e populares que ocorrem ao longo do ano, além de feiras e celebrações locais.
Na culinária, os restaurantes oferecem pratos regionais com ingredientes frescos e autênticos, como galinha caipira, panelada, baião de dois e doces artesanais. O artesanato da madeira é referência, com produtos que refletem a identidade local.
Para o secretário de turismo e empreendedorismo de Ubajara, Ulisses Gomes, o diferencial do município é a relação do Parque Nacional de Ubajara com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que gere a atração. “Ubajara é abençoada por ter um Parque Nacional, o que nos dá uma visão ambiental mais desenvolvida, por ter uma aproximação do ICMBio com a sociedade”, ressalta.
Parque Nacional de Ubajara: gruta, bondinho e trilhas na Mata Atlântica
Criado em 1959, o Parque Nacional de Ubajara conta com 563 hectares e abriga uma rica biodiversidade. Além das belezas naturais, preciosidades geológicas proporcionam aos visitantes uma experiência única. Confira os destaques do ponto turístico:
- Caverna de Ubajara: com câmaras interligadas e formações rochosas que preservam a histórias passadas, a caverna apresenta um labirinto de estalactites e estalagmites esculpidas ao longo de décadas em rochas calcárias. O acesso ao local é feito via teleférico.
- Bondinho: proporciona uma vista panorâmica da exuberante paisagem natural da região. Além da fauna e flora abundantes da Mata Atlântica, é possível observar os vales e cavernas que compõem a paisagem local. Os visitantes embarcam na estação Monte e seguem até a estação do Vale.
- Trilhas: com guias especializados disponíveis, os visitantes podem desfrutar de trilhas entre a vegetação da caatinga e da Mata Atlântica, com rica variedade de flora e fauna. Além de orientarem sobre o trajeto, os guias compartilham conhecimentos sobre a história, geologia e biodiversidade do parque.
Parque Nacional de Ubajara
Site: bondinhodeubajara.setur.ce.gov.br/home
Endereço: Rodovia da Confiança, CE 187 - Zona Rural - Ubajara/CE
Funcionamento: terça a domingo e feriados, das 8h às 17h
Contato: (83) 99156-6738 / [email protected]
Instagram: @parquenacionaldeubajara
O que fazer em Ubajara: roteiros turísticos para todos os perfis
Parque Nacional de Ubajara
> Visita à Gruta de Ubajara (via bondinho);
> Roteiro histórico e cultural com o Mirante do Pendurado;
> Trilha de 3km, nível médio, até o Mirante da Gameleira e a cachoeira do Cafundó.
Duração: 8h30 às 14h30
Circuito das cachoeiras
> Trilha de 1,5 km, de nível elevado, com trechos íngremes, corredeiras e cânions, até a Cachoeira do Frade (queda d'água de 30m);
> Trilha de 500 m, nível leve, até o Mirante da Pinguruta (vista panorâmica em cima da maior cachoeira da região a 850m de altitude).
Duração: 8h30 às 15h
Mirante da Pinguruta, Fazenda de Flores e Circuito das cachoeiras
> Trilha de 500 m até o Mirante da Pinguruta (vista panorâmica a 850m de altitude)
> Tour pelas estufas da Fazenda Santo Expedito (cultivo e manejo de rosas e escalda pés com pétalas);
> Trilha de 1,5 km, de nível elevado, com corredeiras e cânions, até a Cachoeira do Frade.
Duração: 8h30 às 16h
Valores: média de 300 a 400 reais por casal, com transporte por conta do turista. No caso de transporte incluso, tem acréscimo de 200 reais, com capacidade até quatro pessoas.
Recomendações: usar roupas leves, roupa para banho, calçados adequados, repelente, protetor solar, chapéu e água.
Fonte: Alex Lima, condutor de turismo credenciado do Parque Nacional de Ubajara.
Contato: (88) 99942 3051
Religiosidade e cultura: festas e tradições que movimentam Ubajara
O Dia de São José é celebrado, tradicionalmente, no dia 19 de março. No entanto, devido às chuvas características do período, em Ubajara a data é comemorada junto ao aniversário do município, em agosto. Neste ano, as festividades iniciam dia 9 deste mês e seguem até dia 19, encerrando as celebrações de São José com um show católico. No dia 22 é a vez da cidade sediar uma festa gospel e, no dia 23, o aniversário do município é comemorado com um grande festejo. Confira as atrações:
19/08 - Adriana Arydes + Banda Dominus;
22/08 - Preto no Branco;
23/08 - Breno Fernandes (Cantor de Ubajara), Natanzinho Lima, Fernandinha e Solange Almeida.
Turismo sustentável: Ubajara investe em estrutura e capacitação
De acordo com Ulisses Gomes, a Serra da Ibiapaba, especialmente Ubajara, vive um momento promissor, com turistas cada vez mais interessados em experiências sustentáveis e próximas da natureza. “Com os investimentos certos, a cidade tem tudo para se tornar um dos principais destinos do ecoturismo no Nordeste brasileiro”, garante o secretário.
Para isso, o município está passando por uma reestruturação da Secretaria de Turismo, com foco em:
- Mapeamento dos atrativos e estabelecimentos turísticos;
- Apoio à formalização de empreendedores locais;
- Criação de novos roteiros integrados e experiências personalizadas;
- Divulgação dos atrativos em feiras, redes e mídias regionais;
- Formação e capacitação da população para o atendimento ao turista;
- Maior conforto e segurança ao visitante;
- Melhoria da comunicação e divulgação dos atrativos;
- Criação de parcerias com guias, produtores e empreendedores locais.
Curiosidades de Ubajara: fósseis e espécies raras no subsolo
Além da natureza e os roteiros de aventura, Ubajara guarda curiosidades científicas e históricas que enriquecem ainda mais sua vocação turística. Uma delas é a presença de fósseis de ursos de cerca de 10 mil anos em grutas da região.
Outra preciosidade escondida está dentro da famosa Gruta de Ubajara: a Rowlandius ubajara, um aracnídeo minúsculo e endêmico, vive apenas nas partes mais profundas da caverna.
Distritos de Ubajara: conheça Araticum, Jaburuna e Nova Veneza
1. Araticum
Localizado a cerca de 20 km da sede e conhecido pelas paisagens naturais e produção artesanal.
2. Jaburuna
Está a cerca de 10 km da sede e se destaca pela economia agrícola.
3. Nova Veneza
Localizada a aproximadamente 17 km da sede, é reconhecida pela economia agrícola, com foco na produção de leite e derivados, sendo uma região marcada pela agricultura familiar.