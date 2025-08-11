Ubajara: trilhas, grutas e cachoeiras em um dos destinos mais encantadores da Serra da Ibiapaba

A gruta de Ubajara é uma caverna dentro de Ubajara / Crédito: divulgação

Com clima ameno e a 304 km de Fortaleza, Ubajara é um dos principais destinos da Serra da Ibiapaba. O município é conhecido pela bela natureza exuberante e recebe entre 20 a 35 mil visitantes por mês, com variações em alta e baixa temporada. Entre os principais atrativos da cidade está o Parque Nacional de Ubajara, que oferece:

- A Gruta de Ubajara, uma das maiores cavernas do Nordeste;

- As cachoeiras do Cafundó e do Gavião;

- Os mirantes do Pendurado, da Gameleira e do bondinho;

- Trilhas ecológicas integradas à Mata Atlântica;

- E, em breve, um roteiro histórico-cultural com foco no centro antigo da cidade. UBAJARA-CE, BRASIL, 21-12-2023: Parque Nacional de Ubajara. Area de Litigio, entre Ceará e Piauí, caso que Piauí pede parte do territorio do Ceará na divisa. (Foto: Aurélio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES O município conta com roteiros guiados, muitos integrados a outras experiências como visitas a fazendas de flores, sítios com produção agrícola orgânica e trilhas de aventura. Há também experiências off-road, roteiros para a melhor idade e passeios de bike para públicos diversos. O centro histórico do município também merece atenção, com casarões, praças e construções antigas que preservam a memória da cidade. Outro ponto forte são as festividades religiosas e populares que ocorrem ao longo do ano, além de feiras e celebrações locais.

Na culinária, os restaurantes oferecem pratos regionais com ingredientes frescos e autênticos, como galinha caipira, panelada, baião de dois e doces artesanais. O artesanato da madeira é referência, com produtos que refletem a identidade local. Para o secretário de turismo e empreendedorismo de Ubajara, Ulisses Gomes, o diferencial do município é a relação do Parque Nacional de Ubajara com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que gere a atração. “Ubajara é abençoada por ter um Parque Nacional, o que nos dá uma visão ambiental mais desenvolvida, por ter uma aproximação do ICMBio com a sociedade”, ressalta. Parque Nacional de Ubajara: gruta, bondinho e trilhas na Mata Atlântica Criado em 1959, o Parque Nacional de Ubajara conta com 563 hectares e abriga uma rica biodiversidade. Além das belezas naturais, preciosidades geológicas proporcionam aos visitantes uma experiência única. Confira os destaques do ponto turístico:

- Caverna de Ubajara: com câmaras interligadas e formações rochosas que preservam a histórias passadas, a caverna apresenta um labirinto de estalactites e estalagmites esculpidas ao longo de décadas em rochas calcárias. O acesso ao local é feito via teleférico.

- Bondinho: proporciona uma vista panorâmica da exuberante paisagem natural da região. Além da fauna e flora abundantes da Mata Atlântica, é possível observar os vales e cavernas que compõem a paisagem local. Os visitantes embarcam na estação Monte e seguem até a estação do Vale.

- Trilhas: com guias especializados disponíveis, os visitantes podem desfrutar de trilhas entre a vegetação da caatinga e da Mata Atlântica, com rica variedade de flora e fauna. Além de orientarem sobre o trajeto, os guias compartilham conhecimentos sobre a história, geologia e biodiversidade do parque.