Pecém bate recorde com um único navio a movimentar mais de 4 mil contêineres

O Porto do Pecém bateu recorde de movimentação de carga em um único navio no último fim de semana. A operação feita pela APM Terminals movimentou 4.016 contêineres trazidos pelo MSC Mariagrazia entre 11h da sexta-feira, 27, e 15h37min do domingo, 29 - parte do trabalho acompanhado com exclusividade pelo O POVO. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O feito inédito confirma a capacidade técnica do terminal cearense de se tornar um hub portuário e agir em megaoperações do tipo. Com partida da China e passagem pelo Canal do Panamá, o navio recebido no último fim de semana trouxe cargas que irão para 14 outros portos - entre linhas nacionais e internacionais, além de rotas rodoviárias - a partir do Pecém.

Este é o perfil que o porto cearense almeja, ressaltou o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), aproveitando a localização estratégica e o formato offshore (no qual o acesso das embarcações se dá no mar e não na costa). Foto: AURÉLIO ALVES PECEM, CEARÁ, BRASIL - 27.09.2024: Pecém movimenta mais de 4 mil contêineres e bate recorde de movimentação de um só navio com a chegada do MSC Navio MSC Mariagrazia. (Foto: Aurélio Alves / O POVO) André Gonzaga, gerente de Operações da APM, classificou o trabalho feito sem interrupção por mais de 50h “como um marco para o Ceará” e capaz de abrir as portas do setor de grandes embarcações de rotas de longo curso para o Estado.

Mas o objetivo é fazer com que o Pecém vire referência para este tipo de operação, especialmente, com embarcações com partidas da China. O interesse é ter acesso ao mercado chinês para os produtos brasileiros a partir do Ceará. O principal atrativo seria a proximidade com os destinos europeus e também o melhor tempo de embarque e desembarque do terminal quando comparado a Santos. No entanto, a concorrência no Nordeste existe, vide que os portos de Suape (PE) e Salvador (BA) já movimentaram embarcações semelhantes.

A movimentação do MSC Mariagrazia em números Com a construção concluída em 2024, o MSC Mariagrazia navega com bandeira da Libéria e possui 366 metros de comprimento, o que é equivalente a três quarteirões. São mais 51 metros de largura e, ao chegar no Pecém carregado com mais de 4 mil contêineres, ele apresentava uma altura de cerca de 50 metros - o equivalente a um prédio de 17 andares. Para a atracação, a embarcação precisou de três rebocadores e atracou no terminal de múltiplo uso (Tmut) com 14,2 metros de calado (parte submersa do navio) - quase um metro a menos que a capacidade verificada do terminal, de 15,7 metros.