Obras na Praça do Ferreira devem iniciar em junho e durar 6 meses, estima CDL

A Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, deve receber projeto de revitalização / Crédito: FCO FONTENELE

As obras de revitalização da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, devem ser iniciadas até o mês de junho, conforme anunciou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante. Assis revelou que conversou com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), nesta segunda-feira, 24, e disse que ele reafirmou o compromisso de assinar a ordem de serviço ainda neste semestre.