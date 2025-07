Transnordestina deve ter conclusão adiantada em um ano e meio, diz empresa

Desembolsos farão com que as obras da Fase 2 do empreendimento, localizada no Piauí, seja adiantada, segundo afirmou o presidente da TLSA

O adiantamento se dá após a confirmação dos recursos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cerimônia realizada no início da tarde desta sexta-feira, 18, em Missão Velha , a 527,3 quilômetros de Fortaleza.

A ferrovia Transnordestina deve ter a conclusão das obras adiantada em um ano e meio , com previsão de atividade total até 2028, segundo estimou Tufi Daher, presidente da Transnordestina Logística SA -empresa responsável pelos projetos.

"A Fase 2, que tem 35% das obras concluídas, tinha previsão de iniciar as obras em 2027. Mas nós vamos adiantar em 1 ano e meio. Vamos fazer junto com essas obras aqui. Entre 2027 e 2028 vamos acabar as obras até Eliseu Martins", afirmou Daher.

No total, a Transnordestina tem 1.209 km de extensão e passa por 53 municípios, com início em Eliseu Martins (PI) até o Porto do Pecém (CE), passando por Salgueiro (PE).

Ampliação do impacto

O presidente da TLSA ainda afirmou que o montante de R$ 1,4 bilhão anunciado por Lula deve ser destinado aos lotes 9 e 10 - os últimos que não tinham contrato firmado e que correspondem aos últimos 97 km da ferrovia.

Com os recursos, ele acrescentou que o número de operários empregados diretamente vai dobrar até o fim do ano, chegando a 8 mil trabalhadores na construção e atividade de 1,1 mil máquinas pesadas.