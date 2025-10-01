Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Metanol em bebidas: bares e restaurantes de Fortaleza se manifestam

Nas redes sociais, os negócios asseguram que não vendem bebidas adulteradas, após casos de morte de consumidores em São Paulo
O consumo de bebida adulterada com metanol em São Paulo repercutiu por todo o Brasil e, em Fortaleza, bares e restaurantes estão se manifestando nas redes sociais para assegurar a venda e o uso de bebidas originais nos drinks. Não foram identificados casos no Ceará.

Foi o que fizeram o Floresta Bar e o Seu Dedé. Nos comentários, os usuários reagiram positivamente, elogiando a postura dos estabelecimentos.

"Em razão das recentes notícias sobre a venda de bebidas adulteradas com metanol em São Paulo, o Seu Dedé Oficial vem a público esclarecer que não trabalhamos com este tipo de produto", diz a nota publicada pelo bar.

O Floresta seguiu posicionamento semelhante, afirmando que "o trabalho é realizado exclusivamente com produtos de procedência garantida, adquiridos diretamente de fabricantes e distribuidores homologados".

Os dois complementam ao garantir que todos "os insumos e bebidas possuem nota fiscal, lacre e selo de autenticidade, assegurando a qualidade e a segurança de cada produto utilizado em nossos serviços."

Orientação da Abrasel-CE

Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, afirmou que a entidade passou orientações aos associados para garantir que os produtos comprados não sejam falsificados.

"É a primeira vez que isso acontece em um bairro nobre de São Paulo, nos Jardins. Mas vale o alerta que repassamos para todos os bares e restaurantes: de comprar em lugares credenciados, mas também de ver, rótulos, lacre e sentir cheiro (da bebida)", afirmou em entrevista à jornalista Maisa Vasconcelos, na rádio O POVO CBN.

Os cuidados, disse o presidente da Abrasel Ceará, são essenciais para evitar o consumo pelos clientes de produtos falsificados devido a possíveis desvios da bebida entre a indústria e os locais de venda.

Governo estabelece protocolo

Após os cinco casos de morte pelo consumo de bebidas adulteradas com metanol em São Paulo e outros dois em Pernambuco, o Comitê Técnico do Sistema de Alerta Rápido (SAR) do Governo Federal se reuniu e definiu que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP) segue responsável pelo monitoramento e atualização dos dados.

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP) emitirá um alerta aos Procons de todo o País, com orientações voltadas a fornecedores e consumidores sobre a segurança na comercialização e no consumo de bebidas alcoólicas.

Enquanto isso, Ministério da Saúde monitora a situação junto ao estado de São Paulo, responsável pelo atendimento dos casos, e o Ministério da Agricultura e Pecuária está levantando informações para adoção das medidas necessárias e avaliar eventuais ações de fiscalização.

Quais os sintomas da intoxicação por metanol?

O Governo Federal ainda alerta para casos não identificados de intoxicação por metanol, classificada como "uma emergência médica de extrema gravidade".

"A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar ao óbito", alerta.

Os principais sintomas são:

  • visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira)
  • mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese).

Em caso de identificação dos sintomas, a orientação é buscar imediatamente os serviços de emergência médica.

As autoridades pedem ainda para contatar o Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001.

