Metanol em bebidas: bares e restaurantes de Fortaleza se manifestam

Adulteração das bebidas está sendo investigada pelo Governo Federal / Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O consumo de bebida adulterada com metanol em São Paulo repercutiu por todo o Brasil e, em Fortaleza, bares e restaurantes estão se manifestando nas redes sociais para assegurar a venda e o uso de bebidas originais nos drinks. Não foram identificados casos no Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Foi o que fizeram o Floresta Bar e o Seu Dedé. Nos comentários, os usuários reagiram positivamente, elogiando a postura dos estabelecimentos.

Orientação da Abrasel-CE Taiene Righetto, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, afirmou que a entidade passou orientações aos associados para garantir que os produtos comprados não sejam falsificados. "É a primeira vez que isso acontece em um bairro nobre de São Paulo, nos Jardins. Mas vale o alerta que repassamos para todos os bares e restaurantes: de comprar em lugares credenciados, mas também de ver, rótulos, lacre e sentir cheiro (da bebida)", afirmou em entrevista à jornalista Maisa Vasconcelos, na rádio O POVO CBN. Os cuidados, disse o presidente da Abrasel Ceará, são essenciais para evitar o consumo pelos clientes de produtos falsificados devido a possíveis desvios da bebida entre a indústria e os locais de venda.

Governo estabelece protocolo Após os cinco casos de morte pelo consumo de bebidas adulteradas com metanol em São Paulo e outros dois em Pernambuco, o Comitê Técnico do Sistema de Alerta Rápido (SAR) do Governo Federal se reuniu e definiu que a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP) segue responsável pelo monitoramento e atualização dos dados. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP) emitirá um alerta aos Procons de todo o País, com orientações voltadas a fornecedores e consumidores sobre a segurança na comercialização e no consumo de bebidas alcoólicas. Enquanto isso, Ministério da Saúde monitora a situação junto ao estado de São Paulo, responsável pelo atendimento dos casos, e o Ministério da Agricultura e Pecuária está levantando informações para adoção das medidas necessárias e avaliar eventuais ações de fiscalização.