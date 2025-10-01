AO VIVO: Metanol em bebidas: SP confirma 5 mortes e Pernambuco tem 3 casos suspeitos

Cinco mortos por metanol em SP; três suspeitas em Pernambuco e investigação aponta crime organizado / Crédito: Reprodução OP NEWS

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O Povo News desta quarta-feira, 1º, destaca o aumento para cinco o número de mortes por intoxicação com metanol em São Paulo, além do registro de três mortes suspeitas em Pernambuco. A edição de hoje contará ainda com a análise de Lucas Arruda, repórter da CBN Recife. O governo do estado de São Paulo informou nesta terça-feira, 30 que cinco pessoas morreram após sete casos de intoxicação por metanol no estado. Uma das mortes foi comprovadamente causada por consumo de bebida alcoólica adulterada, as outras quatro continuam sendo investigadas.



A Polícia Civil descobriu uma fábrica clandestina de bebidas no interior do estado e interditou bares que vendiam produtos suspeitos de conter metanol. Já a Polícia Federal investiga possível ligação do crime com organizações criminosas, incluindo o uso de estoques do PCC. Além de São Paulo, Pernambuco também registrou três mortes suspeitas por ingestão a substância, mostrando que o problema não se restringe a um único estado. Segundo dados do Médicos Sem Fronteiras, desde 2005, ocorreram globalmente 12 mil mortes por intoxicação com metanol. Além do Brasil, países como Rússia e Índia também registraram casos fatais relacionados à ingestão do composto. O programa de hoje, traz ainda, informações sobre como identificar bebidas aldulteradas.