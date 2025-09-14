CNA divulga dados do agro e aponta clima favorável para produção de grãos na safra 2025/2026

La Niña favorece a antecipação da chegada de chuvas e o plantio da safra de grãos 2025/2026 / Crédito: Wenderson Araujo/Trilux/Divulgação

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) divulgou a edição de agosto do boletim Análise CNA, apontando a probabilidade de ocorrência do fenômeno La Niña (resfriamento das águas do Pacífico) em 50%, o que favorece a antecipação da chegada de chuvas e o plantio da safra de grãos 2025/2026. A publicação traz ainda dados sobre as cadeias produtivas, comércio internacional, além de avaliar o cenário econômico do país.