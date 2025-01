Com R$ 8,5 bi, mercado imobiliário do Ceará fecha 2024 com maior venda em 8 anos

O montante foi 23% maior do que os R$ 6,9 bilhões observados em 2023 / Crédito: FCO FONTENELE

O mercado imobiliário cearense atingiu a marca de R$ 8,5 bilhões em valor geral de vendas (VGV) em 2024 e alcançou o melhor resultado dos últimos oito anos, segundo informou o Sindicato da Construção no Ceará (Sinduscon-CE), por meio da Comissão de Pesquisas (CPES). O montante foi 23% maior do que os R$ 6,9 bilhões observados em 2023. Fortaleza foi o município mais aquecido entre os cinco com dados levantados e registrou a marca de R$ 5.241,10 milhões em VGV. Já a Região Metropolitana movimentou R$ 3.271,90 milhões. As outras localidades avaliadas são Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Maracanaú.

Para o presidente do sindicato, Patriolino Dias de Sousa, o crescimento se deve tanto pelo momento pós-pandemia, com a diminuição da taxa de desemprego, quanto pelos programas de casas populares, como o Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e o Entrada Moradia, do Estado.

Também demonstrou otimismo em relação ao desempenho do mercado em 2025 porque o "déficit habitacional é gigantesco", assim como a alta demanda das famosas "casas de praia". No entanto, é preciso se atentar a macroeconomia. "O mercado continua otimista [...] A gente precisa só ficar de olho na macroeconomia, nas taxas de juros. E se o desemprego, que está refletindo justamente no apetite das pessoas em adquirir seus imóveis, continuará baixo." Em dezembro, o levantamento acrescentou aos dados o mercado de loteamentos, o qual Patriolino Dias aponta que houve um crescimento não só na Região Metropolitana como em todo o Estado. "Porque é no lote que a pessoa consegue ter a menor prestação para poder assumir e conquistar seu imóvel", explica.

No total, foram 120 lançamentos no período, entre condomínios verticais (edifícios) e horizontais (casas), ou seja, uma queda de 4% ante 2023. Apesar da diminuição no Estado, Fortaleza apresentou um crescimento de 27% no igual período, sendo alvo de 47 novos empreendimentos. O movimento foi impulsionado, principalmente, pelos imóveis de padrão econômico, que obtiveram um aumento de 45%. Veja o preço médio do metro quadrado nos bairros de Fortaleza Meireles: R$ 17.254

Mucuripe: R$ 15.942

Praia de Iracema: R$ 15.865

Aldeota: R$ 14.805

Varjota: R$ 14.223

Centro: R$ 13.066

Edson Queiroz: R$ 12.997 Apartamentos compactos são mais utilizados para locação, avalia especialista Atualmente, há um crescimento de apartamentos entre 25 e 30 metros quadrados (m²) nas capitais brasileiras. O movimento, segundo a especialista em inteligência de mercado da Brain, Gisele Pereira, é uma tendência em locais com valorização do solo, porque impacta diretamente o custo da construção.