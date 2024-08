Profissão: corretor imobiliário

Com perspectivas de crescimento, o setor imobiliário traz inúmeras possibilidades para quem quer empreender no segmento

De acordo com Scherer, a profissão de corretor de imóveis é uma escolha para quem deseja ter flexibilidade de horários e autonomia financeira. E lista algumas das atividades que esse profissional também pode exercer: 1. Captação Uma das áreas que um corretor de imóveis pode atuar é na captação. O profissional que capta imóveis para que os corretores realizem as vendas. Dessa forma, o captador exerce um papel importante nas transações imobiliárias.

Empreendendo no setor imobiliário Engana-se quem acha que o setor imobiliário só é promissor para as vendas, o segmento traz diversas possibilidades para quem deseja empreender na área como corretor de imóveis. Apolo Scherer Filho, diretor da Unicreci e conselheiro do Creci, compartilha insights valiosos sobre essa carreira e dá dicas para quem quer seguir caminho na área imobiliária. “O primeiro passo é matricular-se em um curso de Técnico em Transações Imobiliárias (TTI) para obter o registro profissional no Conselho", explica Apolo. "Depois, escolha entre trabalhar de forma autônoma ou em uma imobiliária, saiba como captar imóveis, faça cursos, utilize a tecnologia a seu favor, aprenda a fazer anúncios eficientes, analise seu desempenho periodicamente, foque no networking e acompanhe os clientes durante toda a jornada de compra ou locação".

O mercado imobiliário brasileiro está em alta. Pelo menos é o que apontam dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. De acordo com a ABRAINC, as vendas de novos imóveis cresceram 39,8% nos últimos 12 meses até janeiro de 2024. Esse aumento resultou na comercialização de 171.627 unidades, impulsionado tanto pelo segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) quanto pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. Os números são animadores para quem empreende na área e para aqueles que estão de olho numa nova profissão.

Habilidades: O avaliador emite o Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica – PTAM para definição do valor de mercado do bem, além de pontuar outras questões acerca do imóvel. Esse profissional pode ser requisitado tanto por empresas quanto por pessoas físicas.

Habilidades: Quem pensa que o captador busca somente por imóveis para que os corretores realizem as vendas, está muito enganado, viu? Além disso, este profissional formaliza o imóvel e atua na verificação de todos os documentos necessários para a formalização da propriedade, cuida de toda a parte burocrática dessa etapa e efetiva a entrada de novas propriedades na carteira do corretor de imóveis.

4. Mercado de luxo: O mercado de imóveis de luxo é outra área na qual o corretor de imóveis também pode atuar. Entretanto, por ser um segmento diferente do tradicional, o corretor precisa se especializar para atender as demandas desse mercado, tanto em relação aos imóveis quanto no atendimento dos clientes.

Atuar como corretor no mercado de luxo oferece muitas vantagens ao profissional, como:

- Comissão alta, pois os imóveis têm um valor mais elevado;

- Clientes gostam de indicar os serviços de um bom profissional aos amigos e conhecidos, proporcionando aumento na cartela de clientes e a sua fidelização

- Trabalhar com imóveis com alta qualidade arquitetônica

- Transações mais rápidas, pois os imóveis do mercado de luxo contam com documentação qualificada

5. Administrador de imóveis

A administração de imóveis é outra área em que o corretor de imóveis pode atuar. E as suas principais atividades são:

- Gestão da locação: a área de locação é uma das atividades que o administrador de imóveis pode exercer, recebendo uma comissão fixa por isso. A gestão de locação permite que o administrador seja o responsável pelo aluguel do imóvel, como a manutenção do imóvel e o recebimento de aluguéis.

- Resolução de disputas: o administrador que atua nessa área pode realizar a resolução amigável de disputas de imóveis, como em disputas familiares ou judiciais.

- Gestão de condomínios: apesar de ser desafiadora e complexa, essa atividade envolve o recebimento do valor do condomínio, aplicação do valor recolhido e apresentação do balanço aos condôminos. Entre outras atividades que a gestão de condomínios pode requerer.

Essas são algumas das áreas que um corretor de imóveis pode atuar. Por isso, é necessário sempre ficar atento às oportunidades do mercado imobiliário, além de realizar cursos para adquirir as habilidades necessárias para atuar em cada uma dessas áreas