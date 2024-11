Concurso da ANM com 220 vagas e salário de R$ 12,8 mil tem edital publicado

No Ceará, são quatro oportunidades: uma para a área de administração, economia, contabilidade e direito e outras três para o setor de engenharia de minas

O edital para o concurso da Agência Nacional de Mineração (ANM) foi publicado nesta sexta-feira, 22, no Diário Oficial da União (DOU).

Já o salário varia entre R$ 10.527,94 e R$ 12.828,38, fora o auxilio alimentação de R$ 1.000. No Ceará, são quatro oportunidades: uma para a área de administração, economia , contabilidade e direito e outras três para o setor de engenharia de minas.

Com exceção do cargo de analista administrativo, que aceita qualquer área de formação, todos os demais cargos exigem nível superior nas áreas indicadas no edital. Confira mais abaixo.

Os interessados podem se inscrever a partir da próxima quinta-feira, 28, no site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A taxa é de R$ 160.