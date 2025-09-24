M. Dias Branco lança biscoito com marca que comprou no Uruguai

￼M. DIAS Branco é líder no segmento de biscoitos e massas / Crédito: Samuel Setubal

A cearense M. Dias Branco anuncia o lançamento de biscoitos e torradas com o nome Las Acacias, no Uruguai. Essa marca foi adquirida pela empresa em 2022 e, após três anos da transação que é realizado o primeiro lançamento de novas categorias.

O grupo faz, portanto, o movimento inverso de anunciar portfólio Las Acacias de biscoitos e torradas lá no país uruguaio. Isso porque, até então, a empresa vinha trabalhando com massas de grano duro premium da marca em supermercados brasileiros. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Trouxeram para o Brasil os chamados cortes especiais de Las Acacias, como grano duro com manjericão, tintura de lula e vegetais, além das massas alimentícias tradicionais.

Estas estão disponíveis nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e Pernambuco. Quando os produtos M. Dias Branco começam a chegar ao Uruguai Os novos produtos começam a chegar aos supermercados do Uruguai a partir da próxima semana e incluem wafers (100 g), biscoitos cobertos (80 g), cookies (80 g) e biscoitos recheados (78 g). Las Acacias estreia no mercado uruguaio também a linha de torradas 142 g nos tipos comum, integral e multigrãos. Todos são comercializados no Brasil com marcas como Adria, Isabela e Fortaleza.

“Embora não tenha sido necessário fazer grandes mudanças nas formulações, buscamos em nosso amplo portfólio os sabores mais apreciados pelo público local”, explica César Reis, diretor de Negócios Internacionais da M. Dias Branco. Exemplo é o chocolate amargo, sendo o preferido no Uruguai. Por isso, o portfólio da versão black foi o escolhido. Assim, 12 sabores compõem o lançamento. Outro foi o destaque no segmento de torradas. Reis frisa que o hábito por lá é o de consumir torradas com diversos acompanhamentos, como queijo, geleias e o tradicional doce de leite uruguaio, seja no café da manhã, em lanches ou junto às refeições.