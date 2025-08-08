M. Dias Branco tem crescimento do lucro líquido de 14% no 2º trimestre

￼ESTRATÉGIA da M. Dias Branco é que os reajustes nos preços não sejam feitos todos de uma vez / Crédito: Samuel Setubal

A M. Dias Branco, divulgou nesta sexta-feira, 8, o balanço do 2º trimestre de 2025. O grupo empresarial cearense teve resultado positivo entre abril e junho, atingindo lucro líquido de R$ 216,4 milhões, o que representa um aumento de 14% em comparação ao mesmo período do anterior. A empresa é a maior fabricante de massas e biscoitos do país. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Comparando com o 1º trimestre do ano, quando o índice ficou em R$ 69,4 milhões, a empresa conseguiu melhorar o resultando, tendo taxas de aumento de 212% entre os períodos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A receita líquida no trimestre foi de R$ 2,7 bilhões, com alta de 3,6% em relação ao ano anterior. Já no comparativo ao 1º trimestre, o índice foi reajustado, subindo 23,3%. Segundo Fabio Cefaly, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores da indústria, o resultado foi positivo graças ao crescimento no faturamento de todos os grupos de produtos da M. Dias Branco. No volume de vendas geral, a empresa teve um aumento de 16% em relação aos três meses anteriores, atingindo 457 mil toneladas, ante os 394 mil toneladas anteriores. Quando comparado com o ano de 2024, o volume de produção teve uma redução de (9,8%). Fabio explicou que a retração na produção em comparação ao ano anterior se deu por conta do mercado geral de biscoitos, que caiu 3%. Ele conta que todas as empresas aumentaram os preços devido à alta no óleo de palma e a desvalorização do real, que afetou o volume.