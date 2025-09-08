Aeroporto de Heathrow, em Londres, reabre terminal após ser fechado por incidente

O aeroporto de Heathrow, em Londres, declarou seguro seu terminal 4 e vai reabri-lo após ter sido fechado durante algumas horas por um incidente não especificado com "materiais perigosos", informou o operador nesta segunda-feira (8).

"Os serviços de emergência confirmaram que o terminal 4 é seguro para poder reabri-lo e estamos fazendo tudo o possível para garantir que todos os voos saiam conforme o previsto", informou nas redes sociais o operador do principal aeroporto internacional do Reino Unido, situado no oeste de Londres.