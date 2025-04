Bar e restaurante eram utilizados por facção como fachada para cometer crimes em Boa Viagem

Estabelecimentos foram interditados nesta terça-feira, 1º, durante operação do MPCE e Polícia Civil do Ceará (PC-CE); Dois homens foram presos

Um bar e um restaurante seriam utilizados por uma facção criminosa como fachada para cometer crimes no município de Boa Viagem, distante a 221,43 quilômetros de Fortaleza.

Os estabelecimentos comerciais foram interditados nesta terça-feira, 1º, durante a operação “Ruptura” do Ministério Público do Ceará (PMCE), por meio da 2ª Promotoria de Boa Viagem, e da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE).