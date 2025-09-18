Remédios poderão ser vendidos em supermercados

Mudanças foram bem recebidas pela Abrafarma, que representa o setor de farmácias / Crédito: FERNANDA BARROS

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou o projeto que autoriza a venda de medicamentos em farmácias instaladas na área de supermercados. O relator, senador Humberto Costa (PT-PE), apresentou na quarta-feira, 17 um substitutivo ao projeto de lei (PL) 2.158/2023, do senador Efraim Filho (União-PB).

O novo texto não autoriza a venda de medicamentos diretamente nas gôndolas dos supermercados, mas permite a instalação, dentro deles, uma farmácia ou drogaria completa, desde que separada fisicamente dos outros setores e obedeça às normas sanitárias da Anvisa. Proposta traz equilíbrio Para Humberto Costa, a versão aprovada, mais restritiva e técnica, equilibra o aumento do acesso com a segurança sanitária e a proteção à saúde pública. Ele apontou que o consumo de medicamentos sem adequada orientação profissional pode levar a erros de dose, tempo de uso prolongado e duplicidade terapêutica, resultando em intoxicações, falhas de tratamento e agravamento de quadros clínicos.