As estratégias dos 'ninjas' da pechincha contra inflação: 'Abro app de supermercado cinco vezes ao dia'

Getty Images Cinco caçadores de ofertas compartilharam seus hábitos e manias na cruzada para driblar o aumento de preços Como a maioria dos brasileiros, Roney Ferrer Lima Carneiro gasta uma parte do dia entretido na tela do celular. Logo depois de acordar, no ônibus a caminho do trabalho, no intervalo do expediente, quando chega em casa no fim da tarde.

"Às vezes eu tô deitado e minha esposa fala: 'Roney, sai desse celular!' Ela acha que eu tô conversando no WhatsApp, eu tô pesquisando preço nos aplicativos." O cearense é um poupador convicto, e o telefone é uma das ferramentas que ele usa em uma cruzada diária para economizar. É visitante assíduo dos aplicativos de 6 supermercados em Fortaleza e recebe panfletos de 7 pelo WhatsApp, onde também é membro ativo de um grupo com 406 pessoas que compartilha dicas de descontos, o "Oferta do Dia". Roney também é curador de promoções. Marca o que considera as melhores oportunidades nos folhetos digitais e encaminha para os grupos de familiares e amigos, hábito que lhe rendeu a alcunha de "rei dos encartes" no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE), onde trabalha desde 2009.

"Quando o pessoal compra o que eu apontei que está valendo a pena eu sinto uma satisfação muito grande", ele conta, em entrevista à BBC News Brasil. E nem precisa ser alguém conhecido. Outro dia estava no corredor de produtos de higiene pessoal no supermercado e reparou que um homem segurava um xampu de R$ 32 que ele tinha visto em oferta em outra rede. Não pensou duas vezes: "Eu disse: 'Amigo, deixa eu te falar, sabe quanto é que tá isso daí lá no atacarejo agora? R$ 17,99'. A pessoa largou e foi comprar na saída." O talento para barganha fez com que, em 2022, ele passasse a economizar também profissionalmente: virou chefe da seção de análise e pesquisa de preços do TRE do Ceará, área responsável pelas cotações de preços que vão balizar as licitações para compras de produtos pelo tribunal.

Com o aumento dos preços de alimentos e de itens básicos do dia-a-dia doméstico no último ano, ele tem recebido cada vez mais pedidos de "encomendas" - no momento, tem a missão de garimpar desodorante e mostarda com bom custo-benefício - e de dicas para driblar os preços altos. Recentemente, encontrou um pacote de 250g de café por R$ 9,99. Um achado. O azeite extra-virgem que geralmente compra por R$ 50 apareceu por R$ 38. Levou quatro para ele e dois para colegas do trabalho.

"Fiz uma economia de R$ 12 por frasco. Se eu uso um por mês, em quatro meses aquilo me poupou quase R$ 100 - já paga metade do futebol do meu filho." Essa mentalidade, em sua visão, é o que lhe permite sustentar o padrão de vida da família - ele, a esposa e os dois filhos - e repor o que a inflação come do salário, que, segundo ele, tem reajustes esporádicos que não acompanham a escalada de preços. Getty Images 51% dos brasileiros usam smartphone durante as compras para comparar preços, contra 36% na média de 25 países, segundo pesquisa da PwC 'Brasileiro anda pelo supermercado com celular na mão' O aumento do custo de vida tem provocado uma série de mudanças nos hábitos dos brasileiros, que em alguns casos têm substituído marcas que estão acostumados a consumir por outras mais baratas ou trocado o almoço fora no trabalho pela marmita.