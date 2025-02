Farmácia Popular passa a ter gratuidade em todos os medicamentos e itens

"Estamos acrescentando na gratuidade as fraldas geriátricas, ou seja, estamos falando também de envelhecimento da população. Eu sei a real importância dessa ação. Tivemos mais de 24 milhões de pessoas beneficiadas em 2024 e vamos aumentar ainda mais esse alcance principalmente nas áreas mais remotas desse país”, destacou na ocasião.

Nova fase de credenciamento

Ainda de acordo com Governo, Nísia também informou, além da ampliação da gratuidade, "uma nova fase de credenciamento para farmácias privadas em municípios que ainda não são atendidos pelo programa", o que permite que novos estabelecimentos possam se cadastrar, ampliando a rede de atendimento.

“Abrimos o credenciamento para 758 cidades que ainda não contavam com o Farmácia Popular. Esse programa estava destruído no governo anterior, com relatórios do TCU e CGU, mas graças à Emenda da Transição e empenho do presidente Lula, conseguimos retomá-lo”, disse a ministra.