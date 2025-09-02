Supermercado no Ceará é autuado por preços diferentes na prateleira e caixa

Fiscalização do Decon em Maracanaú constatou preço diferentes entre prateleira e caixa no supermercado Mix Mateus / Crédito: CAMILA DE ALMEIDA em 23/06/2016

O supermercado Mix Mateus, em Maracanaú, foi autuado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) após fiscalização do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon). A ação, realizada na última quinta-feira, 28, identificou cobrança de preços divergentes entre os informados nas prateleiras e os registrados nos caixas, além de outras irregularidades.

Além da cobrança irregular, o supermercado foi autuado por oferecer produtos em promoção com prazo de validade inferior a 10 dias sem informar os consumidores. A fiscalização também verificou que o estabelecimento não encaminhou ao Decon as reclamações registradas em livro próprio e não exibia cartaz que proíbe discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, em desacordo com as Leis Estaduais nº 16.074/2016, nº 17.480/2021 e nº 18.878/2024. O Mix Mateus tem prazo de 20 dias para apresentar defesa ao Decon.