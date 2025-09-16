Ceará abre edital de R$ 4 mi para estimular ideias inovadoras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará abre edital de R$ 4 milhões para estimular ideias inovadoras

Governo lança terceira edição do Programa Centelha, com R$ 4 milhões para financiar projetos e transformar ideias inovadoras em negócios
O Governo do Ceará lançou a terceira edição do Programa Centelha no Estado, com previsão de investir R$ 4 milhões em projetos de inovação. A iniciativa pretende apoiar empreendedores que tenham propostas capazes de se transformar em negócios sustentáveis e de impacto.

No Ceará, a execução fica a cargo da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), ligada à Secitece. O edital faz parte de um movimento nacional coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em parceria com a Finep, o CNPq e a Fundação Certi, que atua na capacitação das equipes.

Apoio além do recurso financeiro

Os selecionados receberão não apenas financiamento, mas também mentorias, cursos de capacitação e acesso a redes de incubadoras e investidores. A proposta é dar suporte para que as ideias avancem do estágio inicial até a colocação de produtos e serviços no mercado.

Histórico no Estado

Esta é a terceira vez que o Centelha é realizado no Ceará. Desde a primeira edição, o programa já beneficiou mais de 70 projetos locais, em áreas diversas como tecnologia da informação, saúde, energia e agronegócio. O edital atual amplia a continuidade dessa política de incentivo à inovação e ao empreendedorismo.

