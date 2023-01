TJCE oferece cursos de capacitação para quem pretende adotar crianças e adolescentes

Pessoas de todo o Ceará podem participar do processo de qualificação, que se inicia em março

Os interessados em adotar crianças e adolescentes no Estado podem continuar participando dos cursos de teor psicossocial e jurídico oferecidos pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). A capacitação é obrigatória para os postulantes e começa a ficar disponível em março. Todas as 14 zonas jurídicas que permeiam o território cearense vão ser englobadas.

As pessoas que moram no Interior possuem o suporte da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai) para que tenham um acesso mais facilitado ao processo de capacitação. A Coordenadoria de Educação Corporativa da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal e os grupos Acalanto Fortaleza e Rede Adotiva estão dando suporte aos postulantes.

Para que os pretendentes sejam devidamente listados, as comarcas do Estado precisam encaminhar à Cejai o cadastro dos participantes. Os cursos acontecem de forma virtual, das 13 às 17 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Criada à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Cejai tem como mote controlar e fiscalizar a adoção internacional de crianças. A comissão está ligada à presidência do TJCE.

Sobre o assunto Vereador articula isenção da Taxa do Lixo para igrejas e instituições sem fins lucrativos

Gastos de Bolsonaro com cartão não estavam sob sigilo de 100 anos, diz Secom

Iphan apresenta relatório preliminar sobre danos a edifícios

Tags