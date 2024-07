Software que analisa a qualidade de rodovias é patenteado por TCE, UFC e Funcap

Software que analisa a qualidade de rodovias é patenteado pelo TCE, UFC e Funcap Crédito: Divulgação/TCE

O assessor do Gabinete da Presidência do TCE, Raimir Filho, detalha que basta instalar o aplicativo e colocar o celular no vidro dianteiro do veículo para captar as imagens. "[O software] faz upload desse vídeo para uma nuvem e um algoritmo faz a análise". "A gente pode vislumbrar que, no futuro, todas as estradas do Ceará vão estar mapeadas e o TCE vai ter uma ferramenta para analisar as piores estradas do Ceará. Também é uma ferramenta para saber para onde direcionar as fiscalizações", continua. O aplicativo também mede a efetividade das políticas públicas relacionadas às rodovias. "Com o software a gente pode dizer que tal rodovia está sendo muito fragmentada, então, é necessário que os órgãos públicos façam uma maior fiscalização nas empresas que foram contratadas para trabalhar naquela região", destaca Raimundo.