Controladores de voo anunciam greve; saiba os dias

As paralisações dos controladores de voo devem provocar grandes atrasos e até cancelamentos de voos / Crédito: Freepik/ Sergejs Rahunoks

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção (SNTPV) ao Voo anunciou greve da categoria para os dias 24, 26 e 30 deste mês e 2 de outubro. As paralisações foram aprovadas em assembleia da categoria realizada na quarta-feira, 10 de setembro.

De acordo com nota divulgada pelo SNTPV, parte dos serviços de navegação aérea será suspensa nesses dias, e o movimento se justifica pela precarização das condições de trabalho a ponto de afetar a segurança aérea. “Dada a sensibilidade e o alto nível de segurança exigidos nesta área, somente serão suspensos os serviços que não afetam a segurança dos voos, pelo prazo de 1 hora, em dois turnos: um pela manhã (11h às 12h) e outro à tarde (15h às 16h)”, informa o sindicato por meio da nota. O especialista em aviação, Lito Sousa, informou nas suas redes sociais que a greve não vai afetará a segurança do voo, mas a continuidade dele no horário ou até um possível cancelamento. Explicou que durante o horário da greve, todas as decolagens serão interrompidas. Apenas os pousos e os voos em andamento e também operações emergenciais, como transporte de órgãos e voos militares, seguirão sendo atendidos pelo controle de tráfego aéreo. Lito disse que essa paralisação deve provocar grandes atrasos e até cancelamentos de voos, principalmente nos grandes aeroportos do país. Aconselhou a quem tem passagens marcadas para esses dias a procurar a respectiva companhia aérea para remarcar a viagem ou obter informações.