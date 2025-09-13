Prefeitura decide pela permanência da Lubnor em Fortaleza

Lubnor foi uma das refinarias que a Petrobras desistiu de conceder à iniciativa privada / Crédito: FCO FONTENELE

O presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan), Artur Bruno, afirmou, em entrevista à rádio O POVO CBN neste sábado, 13, que a Lubnor deve permanecer na Capital. Segundo ele, durante uma audiência pública que discutiu o Plano Diretor, a empresa apresentou sua importância econômica e social, e “houve uma defesa muito forte para a permanência da Lubnor, não só por parte da empresa, mas também das comunidades que vivem em torno dela, e não houve ninguém se colocando contra a presença da Lubnor naquela área”.

"Cerca de 500 pessoas ali daquelas comunidades trabalham na Lubnor, e achamos que era importante a sua permanência”, pontuou Artur Bruno. A Petrobras enfrentava um impasse legal sobre a permanência da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) na capital cearense por causa de uma lei municipal de 2017, que determina a remoção de empresas classificadas como “nocivas ao meio ambiente” da área portuária até agosto de 2027. “A Lubnor apresentou um projeto onde ela vai abrir alguns espaços lá daquela área. Ela ocupa, salvo engano, em torno de quatro hectares naquele espaço. Ela fica em cima daquela área lá no Vicente Pinzón, naquela área ali mais alta”, detalhou. Com esse projeto, a empresa foi reclassificada de "nociva" para "incômoda".

“Aquela área que, aparentemente, muita gente pensa que é a Lubnor, mas na verdade é a tancagem, ali na avenida, onde aqueles caminhões ficam parados com reservatórios de óleo de petróleo. Na Lubnor, os veículos realmente entram na empresa e descarregam lá dentro”, complementou. “Ela apresentou um projeto que inclusive está sendo desenvolvido detalhadamente com a UFC e com a Uece, em um convênio que eles estão fazendo com essas duas universidades, para que a população possa usufruir mais daquelas áreas”, prosseguiu o presidente do Ipplan. A Lubnor possui capacidade de processamento autorizada de 8,2 mil barris por dia e é uma das líderes nacionais em produção de asfalto. A unidade também é a única do país a produzir lubrificantes naftênicos.