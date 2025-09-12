Fortaleza tem 22 trechos do litoral próprios ara o banho neste fim; confira

Imagem de apoio ilustrativo / Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Fortaleza conta com 22 pontos do litoral próprios para banho neste fim de semana. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 12, por meio do boletim semanal de balneabilidade, que avalia a qualidade da água e garante mais segurança aos banhistas. LEIA TAMBÉM | Onde nascem os problemas nos licenciamentos ambientais do Ceará

De acordo com o boletim, no setor Leste da cidade todos os dez trechos analisados apresentaram condições adequadas para banho. No setor Centro, apenas seis pontos foram considerados próprios. Já no setor Oeste, outros seis trechos foram classificados como recomendados para os banhistas. Trechos próprios para banho Setor Leste Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema Praia do Futuro – Altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09 Praia do Futuro – Altura da rua Embratel, próximo ao Posto Guarda-vidas 08

Praia do Futuro – Altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto Guarda-vidas 06 Praia do Futuro – Altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues Praia do Futuro – Altura da Av. Carlos Jereissati

Praia do Futuro – Altura da rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao Posto Guarda-vidas 01 Praia do Futuro – Altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares Praia da Abreulândia – Altura da rua Teófilo Ramos

Praia da Sabiaguaba – Altura da rua Sabiaguaba

Setor Centro Praia do Meireles – Altura da Av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar Praia do Meireles – Altura da rua José Vilar, próximo ao Posto Guarda-vidas 06