Fortaleza tem 22 trechos do litoral próprios ara o banho neste fim; confira

Litoral de Fortaleza tem 22 trechos próprios ara o banho neste fim de semana; confiraNo setor Leste, todos os 10 pontos apresentam condições adequadas, já os setores Centro e Oeste estão com apenas seis pontos liberados cada
De acordo com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Fortaleza conta com 22 pontos do litoral próprios para banho neste fim de semana. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 12, por meio do boletim semanal de balneabilidade, que avalia a qualidade da água e garante mais segurança aos banhistas.
De acordo com o boletim, no setor Leste da cidade todos os dez trechos analisados apresentaram condições adequadas para banho. No setor Centro, apenas seis pontos foram considerados próprios. Já no setor Oeste, outros seis trechos foram classificados como recomendados para os banhistas.
Trechos próprios para banho
Setor Leste
Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema
Praia do Futuro – Altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09
Praia do Futuro – Altura da rua Embratel, próximo ao Posto Guarda-vidas 08
Praia do Futuro – Altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto Guarda-vidas 06
Praia do Futuro – Altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues
Praia do Futuro – Altura da Av. Carlos Jereissati
Praia do Futuro – Altura da rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao Posto Guarda-vidas 01
Praia do Futuro – Altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares
Praia da Abreulândia – Altura da rua Teófilo Ramos
Praia da Sabiaguaba – Altura da rua Sabiaguaba
Setor Centro
Praia do Meireles – Altura da Av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar
Praia do Meireles – Altura da rua José Vilar, próximo ao Posto Guarda-vidas 06
Praia do Meireles – Altura da Av. Rui Barbosa, no Aterro
Praia de Iracema – Altura da Av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica
Praia de Iracema – Altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho
Praia de Iracema – Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior
Setor Oeste
Praia da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges
Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes
Praia do Pirambu – Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda
Praia da Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho, próximo ao Projeto 4 Varas (Horta)
Praia da Colônia – Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge
Praia da Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras
Trechos impróprios
Setor Leste
Praia do Futuro – Altura da Areninha Praia do Futuro I
Praia do Futuro – Altura da rua Ismael Pordeus
Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho
Setor Centro
Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna
Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe
Praia do Mucuripe – Altura da Estátua Iracema do Mucuripe
Praia do Mucuripe – Altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar
Setor Oeste
Praia da Colônia – Final da Av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador da Cagece
Praia das Goiabeiras – Altura da rua Coqueiro Verde
Praia da Barra do Ceará – Altura da rua Bom Jesus
Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará
A lista completa com a situação de cada ponto está disponível no site oficial da Semace e no aplicativo Semace Digital, disponível para dispositivos Android.