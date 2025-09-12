Fortaleza tem 22 trechos do litoral próprios ara o banho neste fim; confira

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Litoral de Fortaleza tem 22 trechos próprios ara o banho neste fim de semana; confira

No setor Leste, todos os 10 pontos apresentam condições adequadas, já os setores Centro e Oeste estão com apenas seis pontos liberados cada
De acordo com a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Fortaleza conta com 22 pontos do litoral próprios para banho neste fim de semana. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 12, por meio do boletim semanal de balneabilidade, que avalia a qualidade da água e garante mais segurança aos banhistas.

De acordo com o boletim, no setor Leste da cidade todos os dez trechos analisados apresentaram condições adequadas para banho. No setor Centro, apenas seis pontos foram considerados próprios. Já no setor Oeste, outros seis trechos foram classificados como recomendados para os banhistas.

Trechos próprios para banho

Setor Leste

Praia do Futuro – Praia do Caça e Pesca, na altura da rua Germiniano Jurema

Praia do Futuro – Altura da Capela de Santa Terezinha, próximo ao Posto Guarda-vidas 09

Praia do Futuro – Altura da rua Embratel, próximo ao Posto Guarda-vidas 08

Praia do Futuro – Altura da rua Francisco Montenegro, próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Futuro – Altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues

Praia do Futuro – Altura da Av. Carlos Jereissati

Praia do Futuro – Altura da rua Gerôncio Brígido Neto, próximo ao Posto Guarda-vidas 01

Praia do Futuro – Altura da rua Clóvis Mota, em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares

Praia da Abreulândia – Altura da rua Teófilo Ramos

Praia da Sabiaguaba – Altura da rua Sabiaguaba


Setor Centro

Praia do Meireles – Altura da Av. Desembargador Moreira, próximo à Feirinha da Beira Mar

Praia do Meireles – Altura da rua José Vilar, próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Meireles – Altura da Av. Rui Barbosa, no Aterro

Praia de Iracema – Altura da Av. Almirante Tamandaré, próximo à Ponte Metálica

Praia de Iracema – Altura da Estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho

Praia de Iracema – Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior


Setor Oeste

Praia da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges

Praia do Pirambu – Praia da Leste, na altura da Av. Filomeno Gomes

Praia do Pirambu – Praia da Formosa, na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda

Praia da Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho, próximo ao Projeto 4 Varas (Horta)

Praia da Colônia – Praia do “L”, na altura da rua Dr. Theberge

Praia da Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará, na altura da rua Rita das Goiabeiras


Trechos impróprios

Setor Leste

Praia do Futuro – Altura da Areninha Praia do Futuro I

Praia do Futuro – Altura da rua Ismael Pordeus

Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho


Setor Centro

Praia do Mucuripe – Porto dos Botes, na altura da rua Interna

Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe

Praia do Mucuripe – Altura da Estátua Iracema do Mucuripe

Praia do Mucuripe – Altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar


Setor Oeste

Praia da Colônia – Final da Av. Pasteur, próximo à Estação Elevatória Arpoador da Cagece

Praia das Goiabeiras – Altura da rua Coqueiro Verde

Praia da Barra do Ceará – Altura da rua Bom Jesus

Praia da Barra do Ceará – Foz do Rio Ceará


A lista completa com a situação de cada ponto está disponível no site oficial da Semace e no aplicativo Semace Digital, disponível para dispositivos Android.

