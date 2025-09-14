Painéis temáticos serão instalados em túneis de Fortaleza

Túnel Prefeito Dr. Juraci Vieira de Magalhães entra como piloto em novo projeto da Secretaria de Infraestrutura / Crédito: Divulgação Prefeitura de Fortaleza/ Kiko Silva

A Prefeitura de Fortaleza tem tentando explorado vários pontos de melhorias da cidade, nos oito primeiros meses de gestão de Evandro Leitão (PT). O prefeito citou que o equilíbrio nas finanças é o principal foco do seu trabalho - mas ele não é o único. A Secretaria de Infraestrutura (Seinf) tenta emplacar um projeto-piloto com a implementação de painéis temáticos em cinco túneis da cidade. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Segundo o secretário de infraestrutura da cidade, André Daher, as placas cimentícias usadas atualmente no revestimento das estruturas tem gerado uma problemática recorrente para a gestão. Entre problemas com danos e pichações, as estruturas precisam constantemente de manutenção devido à situação, o que gera um retrabalho constante, além da questão financeira que impacta diretamente a gestão: "E isso já vem de vários anos, essas placas sendo danificadas e a prefeitura substituindo". O novo projeto além de ser esteticamente mais agradável no contexto da cidade, ornamentando os tuneis com temáticas diversas envolvendo a região, possibilita uma facilidade na manutenção, com a limpeza e retirada das pichações que enfeiam o local. Piloto já está em curso "Esses revestimentos eles têm um esmalte que se por acaso forem pichados, você facilmente consegue remover uma limpeza simples, além de da possibilidade de você ornamentar os túneis com temas da cidade".



O piloto da iniciativa já está em andamento no túnel Prefeito Dr. Juraci Vieira de Magalhães, localizado na avenida Padre Antônio Tomás sob a avenida Almirante Henrique Sabóia.

São eles: o túnel Wellington Landim, no cruzamento da Av. Padre Antônio Tomás com Av. Eng. Santana Junior, túnel Professor Wagner Barreira, na Av. Via Expressa, O Demócrito Dummar, nas proximidades do Castelão e um último no bairro Mundubim, todos com temática própria ligada a região. A Cerbras, empresa que produz porcelanatos e cerâmicas, entrou na parceria com a Seinf e vai doar o material que está sendo instalado no túnel que leva o nome do ex-prefeito. "A Cerbras foi convidada para apoiar e realizou a impressão de um painel em caráter de teste, justamente para ajudar a validar a viabilidade técnica da ideia [...] Como o projeto está em fase inicial e os próximos passos ainda estão sendo definidos pela prefeitura", disse ao O POVO Mariana Mota, Vice-presidente da Cerbras.