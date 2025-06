Com retomada de ferro e aço, exportações do Ceará aumentam 49% em 2025

Ao todo, os produtos cearenses que saíram do Brasil para outros países somaram US$ 770,5 milhões até maio deste ano

As exportações cearenses estão mostrando uma retomada em 2025. Até maio, as vendas externas somaram US$ 770,5 milhões. O número é 49,3% maior do que o registrado no igual período do ano anterior.

Os dados são do Panorama Industrial de junho, estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).