Exportações cearenses para a França cresceram mais de 400% em 14 anos

Como resultado desse fluxo de comércio, a balança comercial cearense em relação a França manteve-se superavitária e crescente, tendo alcançado, em 2024, valor de US$ 49,6 milhões / Crédito: AURÉLIO ALVES

O comércio exterior entre o Ceará e a França tem crescido nos últimos anos. Em 2024, as exportações cearenses para a França somaram US$ 57,2 milhões, o que representou crescimento de 13,6% em relação a 2023 e de 411% na comparação com 2010. Os números revelam um comportamento acelerado, especialmente a partir do ano de 2020, quando as vendas para aquele país somaram US$ 15,7 milhões. Desde então, o valor sobe. As informações foram divulgadas pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

De acordo com o analista de políticas públicas Alexsandre Lira Cavalcante, um dos autores do estudo e integrante da Diretoria de Estudos Econômicos (Diec) do órgão, o Ceará, no que tange às exportações para a França, vem diversificando bastante seu mercado ao longo dos últimos 25 anos. Em 2000, um total de 96 países registrou participação na pauta de compra de produtos cearenses, ao passo que, em 2024, o número de países participantes saltou para 141. “A França foi recorrente na pauta de exportações cearense nesse período, tendo ganhado expressiva participação, saindo de 1,16%, em 2000, para 3,89%, em 2024. Como resultado, a posição ocupada pela França na pauta de exportações cearenses também melhorou ao longo dos anos: da 16ª colocação, em 2000, para a 5ª posição, em 2024.”

Ferro lidera as exportações e produtos químicos as importações Outra responsável do estudo é a assessora técnica, Ana Cristina Maia, a qual observa os cinco principais produtos exportados para a França em 2024: Ferro fundido, ferro e aço (US$ 30,1 milhões)

Calçados, polainas e artefatos semelhantes; suas partes (US$ 11,9 milhões)

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais (US$ 8,04 milhões)

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas (US$ 1,95 milhão)

Frutas; cascas de frutos cítricos e de melões (US$ 1,8 milhão). A participação conjunta das exportações desses cinco principais grupos de produtos foi de 94,20%, tendo registrado crescimento expressivo frente a participação observada desses mesmos produtos no ano de 2000 (32,82%) e 2010 (53,83%). Ela destaca ainda que, no que tange às importações, o Ceará vem diversificando bastante sua pauta de importações ao longo dos últimos vinte e cinco anos.