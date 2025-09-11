Santa Quitéria: estudo deve ser entregue ao Ibama em outubro

￼MINA é localizada em Santa Quitéria, a 222,3 km de Fortaleza / Crédito: Aurelio Alves

O consórcio Santa Quitéria, formado pelas Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e a Galvani Fertilizantes, pretende entregar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) até outubro o novo estudo de impactos ambientais sobre o projeto para exploração de urânio e fosfato na cidade de Santa Quitéria, a 222,3 quilômetros de Fortaleza. A expectativa da empresa é conseguir ainda este ano a licença prévia. Em julho deste ano, o órgão ambiental cobrou 37 correções no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) compilado pelo consórcio. Foi o oitavo parecer contrário emitido contra o empreendimento desde a década de 1970.

Três meses antes, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), já haviam divulgado um parecer técnico destacando falhas e omissões na documentação. O contexto de Santa Quitéria foi amplamente discutido nesta quinta-feira, 11, no 5º Encontro Estadual de Mineração e o 1º Seminário de Minerais Estratégicos do Ceará, realizado na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Na ocasião, o diretor de Recursos Minerais da Indústria Nucleares do Brasil (INB), Tomáz Figueiredo, reforçou a previsão de retornar o projeto, com as atualizações necessárias no próximo mês. O prazo final de apresentação, segundo o Ibama, é novembro.

"Nossa perspectiva é que em outubro a gente faça o protocolo. Todas as informações foram solicitadas, todos os esclarecimentos. As reuniões técnicas elas estão ocorrendo junto ao Ibama e todos os analistas envolvidos. Acreditamos que até o final do ano a gente consiga fechar esse primeiro ciclo, em busca da obtenção da licença prévia", afirmou Cristiano. O especialista comentou que as alteração tem mais caráter técnico e metodológico, do que a relação dos impactos com o empreendimento em si, embora os pareceres, tanto da UFC como do Ibama, apontem questões reais de consequências ambientais, sociais e econômicos. Contexto da mineração no Ceará

Na abertura do encontro, o secretário de infraestrutura do Estado, Hélio Winston Leitão, apresentou o panorama da mineração e ressaltou a importância do setor para o desenvolvimento econômico do Ceará.