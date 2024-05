Projeto Santa Quitéria

O Projeto Santa Quitéria se trata de um complexo mineroindustrial, ou seja, um projeto que faz tanto a extração quanto a concentração do minério e industrialização de fosfato e urânio, que serão transformados em produtos para produção de alimentos e geração de energia. Existe desde a década de 1970, quando foram descobertas reservas de urânio na jazida de Itataia, em Santa Quitéria, no interior do Ceará.