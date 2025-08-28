Movimento Popular tenta entregar carta a Elmano para novo modelo de mineração

SANTA QUITÉRIA, CE, BRASIL, 20-07-2015: Entrada de mina de urânio e fosfato de Itataia. Mina de urânio (minério) em Santa Quitéria. (Foto: Fábio Lima/O POVO) / Crédito: O POVO

O Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM) realizou em Fortaleza, entre os dias 24 e 28, o II Encontro Nacional da entidade. O evento teve o objetivo de discutir e pensar a respeito do problema mineral no Ceará e no Brasil. Uma carta foi elaborada, na ocasião, para ser entregue ao governador Elmano de Freitas (PT), com reivindicações e sugestões de um novo modelo de exploração mais sadio.

Porém, o contato com o gestor estadual não foi possível e o documento não chegou a ele, segundo representantes do MAM. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com o lema "Lutar pelo Território, controlar o Subsolo", o encontro reuniu mais de 2 mil pessoas de 18 estados, entre camponeses, indígenas, quilombolas, trabalhadoras e trabalhadores de todas as regiões do país, além de convidados internacionais. O principal objetivo do movimento é lutar por territórios livres de mineração, assim como pela democratização da renda mineral e pelo controle social do modelo mineral nacional, pontos estes que não foram pensados no processo de capitalização em cima do minério. O grupo almeja a participação do povo nas decisões ligadas à prática: "Convocamos a sociedade brasileira a se intrometer – nos negócios da transição energética e da indústria extrativa da mineração como um todo [...] decidirmos juntos o que, como e onde minerar", afirma a carta.

Charles Trocat, membro da Coordenação Nacional do MAM, explicou ao O POVO que a entidade busca a criação de critérios mais efetivos para a organização do sistema, que atualmente está "incontrolável" e "colapsado" no Brasil. Segundo Charles, o modelo praticado no País é estruturado de "fora para dentro", sempre centrado em "decisões antidemocráticas" sem gerar desenvolvimento local, focando apenas no lucro. "A mineração cresceu 470% nos últimos 20 anos [...] A gente não usufrui quando você tem uma mina super lucrativa o Estado não recebe por essa mina ser super lucrativa, porque o teto é 4% sobre eh a mineração em qualquer lugar [...] É preciso reorganizar uma nova alíquota para os minerais estratégicos, nós não podemos continuar como estão", completou.

O membro do movimento também contextualizou os diversos exemplos de impactos negativos no processo de mineração, como prejuízos ecológicos e ambientais em todo o País. Os maiores polos de mineração no Brasil são no Pará, Minas Gerais, Bahia e Ceará, contou Charles. Santa Quitéria e imbróglio na mineração O Ceará tem proposta de projeto para exploração de urânio e fosfato, na mina de Itataia no município de Santa Quitéria. O consórcio formado pela estatal Indústria Nuclear do Brasil (INB) e pela empresa Galvani Fertilizantes tenta a liberação de um licenciamento prévio (LP) para a exploração. A região abriga a maior reserva não explorada de urânio do Brasil, que tem destino a indústria nuclear, além do fosfato, vinculado à fabricação de fertilizantes.

Ao menos, desde 1970, empresas tentam explorar a região, mas a proposta sempre é barrada por questões ambientais. O novo projeto, formulado em 2020, vem sendo impedido pelas mesmas questões, ainda que tenha recebido um parecer da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), sem, segundo o Ibama, avaliar as questões de impactos ambientais ou de recursos hídricos. Por outro lado, em março deste ano, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), divulgaram um parecer técnico destacando falhas e omissões no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima) do empreendimento.