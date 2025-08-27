Haddad diz que tratou com Lula hoje sobre marco regulatório da mineração

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 27, ter discutido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a aprovação de um marco regulatório da mineração para o País e ressaltou que a medida precisa ser aprovada ainda este ano.

Haddad disse que o País está muito atrasado nesse assunto e que na reunião ministerial da terça-feira foi destacada a necessidade de fixar um prazo para que o marco seja estabelecido ainda este ano.