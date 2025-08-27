Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Haddad diz que tratou com Lula hoje sobre marco regulatório da mineração

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 27, ter discutido com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a aprovação de um marco regulatório da mineração para o País e ressaltou que a medida precisa ser aprovada ainda este ano.

Haddad disse que o País está muito atrasado nesse assunto e que na reunião ministerial da terça-feira foi destacada a necessidade de fixar um prazo para que o marco seja estabelecido ainda este ano.

Haddad concedeu entrevista aos jornalistas do UOL.

Ele avaliou que o Brasil não pode correr o risco de não agregar valor aos minerais críticos. "Não podemos fazer com terras raras o que fazemos com minério de ferro", afirmou o ministro, em referência à prática de exportar sem agregar valor.

