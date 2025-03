Parecer técnico da UFC questiona EIA/Rima do projeto de Santa Quitéria

Primeiro parecer técnico realizado nesta terça, 11, aponta omissões e riscos no Projeto Santa Quitéria / Crédito: Wellington Romão

A primeira audiência pública sobre o Projeto Santa Quitéria ocorreu nesta terça-feira, 11 de março, no município de mesmo nome, no sertão cearense. O evento, promovido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), discutiu os impactos ambientais da exploração de urânio e fosfato na mina de Itataia. SIGA o canal de Economia do O POVO no WhatsApp Durante a audiência, um parecer técnico elaborado por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi apresentado, destacando falhas e omissões no Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) do empreendimento.

O documento aponta problemas relacionados à emissão de contaminantes atmosféricos, inconsistências no diagnóstico da disponibilidade hídrica e omissões na avaliação dos impactos socioeconômicos na região.

Parecer aponta riscos ambientais e sociais De acordo com o parecer, elaborado por mais de 20 especialistas de diversas áreas, as lacunas nos estudos ambientais indicam um potencial de impactos de difícil controle, que podem violar a legislação ambiental brasileira. Entre os principais problemas identificados, destacam-se:

Falhas na análise da qualidade do ar e possíveis impactos na saúde da população;



Inconsistências no diagnóstico dos impactos sobre os recursos hídricos da região;



Omissões sobre os efeitos do empreendimento na fauna e flora local;



Falta de avaliação adequada dos impactos socioeconômicos para as comunidades afetadas. O estudo foi coordenado pelas professoras Raquel Maria Rigotto e Maxmiria Holanda Batista, do Departamento de Saúde Comunitária da UFC, e pelos pesquisadores Rafael Dias de Melo e Lívia Alves Dias Ribeiro, do Núcleo Tramas Trabalho, Meio Ambiente e Saúde.

Segundo a equipe, o parecer aprofunda temas críticos que já haviam sido questionados em tentativas anteriores do Consórcio Santa Quitéria para obter a licença prévia do empreendimento. O documento foi solicitado por ministérios públicos e deve servir como subsídio para órgãos reguladores como Ibama, Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Ministério do Trabalho e Emprego e secretarias estaduais do Ceará. Consórcio defende viabilidade do projeto O POVO procurou o consórcio Santa Quitéria, formado pela estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB) e a Galvani Fertilizantes, para se manifestar sobre o parecer, mas ainda não recebeu retorno.

Durante a audiência, que se estenderam até o fim da noite, o gerente corporativo de Licenciamento, Meio Ambiente, Gestão Fundiária e Direitos Minerários do Consórcio Santa Quitéria, Christiano Brandão, defendeu a viabilidade da usina. Ele explicou que o projeto não é comparável com outras iniciativas anteriores de mineração de urânio realizadas no País. "Como esse projeto possui o urânio associado - o que o INB possui monopólio -, mas tem enorme porção de fosfato, foi necessário que a INB procurasse um parceiro especializado neste tipo de produto que é o fertilizante fosfatado. Então, foi feita uma concorrência pública e a Galvani por ter essa expertise nesta produção, de separar o fosfato de outros elementos, ganhamos essa concorrência e estamos preparando toda essa rota de separação para que tenhamos o fosfato limpo (para produção de fertilizantes) e o urânio limpo (para produção de energia nuclear limpa)", afirmou.

