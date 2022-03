Novo galpão industrial de 3 mil m² no Ceará terá foco calçadista

A Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece), assinou um convênio com a Prefeitura de Solonópole para a construção do espaço

Novo galpão industrial de 3 mil metros quadrados (m²) no Ceará terá como foco o segmento calçadista. Para a construção orçada em cerca de R$ 3,5 milhões, a Agência de Desenvolvimento do Estado (Adece), assinou um convênio com a Prefeitura de Solonópole.

A estrutura será viabilizada com recursos da Adece e contrapartida da Prefeitura, que cedeu o terreno. A estimativa é que a nova unidade industrial gere mais de 200 novos postos de trabalho no município.

Além disso, conforme levantamento do Núcleo de Inteligência da Adece, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedet), os investimentos deverão gerar impacto de quase R$ 4 milhões no PIB do Estado.

Sobre o assunto Indústria local registra o melhor desempenho no PIB do Ceará em 2021

O incremento previsto é de R$ 2,1 milhões na massa salarial e de mais R$ 160 mil em impostos. Ao fim da obra, o novo galpão deverá somar mais de R$ 6 milhões em investimentos realizados por parte da Adece, Prefeitura e iniciativa privada.

Sobre o acordo, o encontro foi na sede da Agência e contou com o presidente da Adece, Francisco Rabelo; o diretor de Suporte à Infraestrutura e Patrimônio da Adece, Expedito Parente; da prefeita do município, Ana Vládia Nogueira; e do chefe de gabinete de Solonópole, Aleardo Jucá.

