Concursos no Ceará: Seis certames encerram inscrições nesta semana

O POVO mapeou oportunidades de concorrências de nível municipal, estadual e nacional. As inscrições para a PMCE vão até quarta-feira, 11
Autor Carmen Pompeu
Carmen Pompeu Autor
Cearenses interessados em ingressar no serviço público devem se apressar, pois seis certames encerram as inscrições nesta semana.

Quem deseja concorrer a uma vaga nos concursos das prefeituras de São João do Jaguaribe e Paramoti, bem como do Crefito 13º Região, têm somente até hoje (segunda, 8) para efetuar a inscrição.

Outro destaque é o da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), que oferece 24 vagas para nível superior, com remuneração no valor de R$ 9.469,93. As inscrições vão somente até quarta-feira, 11 de setembro.

Há oportunidades em todo o Brasil, abrangendo desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 29,6 mil.

Nesta matéria, você vai ler informações sobre as seleções:

  1. Funai (temporários) - 900 vagas| Inscrições até abril de 2026
  2. CRBio - 3 vagas | Inscrições até 11 de setembro
  3. TJCE - 44 vagas | Inscrições até 19 de setembro
  4. Prefeitura de São João do Jaguaribe - 114 vagas | Inscrições até 8 de setembro
  5. Prefeitura de Paramoti - 89 vagas| Inscrições até 8 de setembro
  6. Prefeitura de Lavras da Mangabeira - 51 vagas | Inscrições até 9 de outubro
  7. Prefeitura de Beberibe - 309 vagas | Inscrições até 28 de setembro
  8. Crefito 13ª Região - 2 vagas | Inscrições até 8 de setembro
  9. Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE) - 50 vagas | Inscrições até 29 de setembro
  10. Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) - 24 vagas | Inscrições até 11 de setembro

Leia mais

 

Funai (900 vagas - Contratação Temporária)

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

  • Acre
  • Amazonas
  • Amapá
  • Bahia
  • Maranhão
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Minas Gerais
  • Pará
  • Paraíba
  • Paraná
  • Rondônia
  • Roraima
  • Santa Catarina
  • São Paulo
  • Tocantins

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70. 

CRBio 5 (3 vagas)

O Conselho Regional de Biologia - 5ª Região (CRBio 5), com atuação no Ceará, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, publicou o edital com oferta de três vagas para cargos de níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Assistente Administrativo (1 vaga); Agente de Contratação (1 vaga); Analista Contábil (1 vaga). A remuneração pode chegar a R$ 3.646.

O prazo de inscrições é de 30 de julho de 2025 a 11 de setembro de 2025, de forma online, mediante o pagamento de uma taxa no valor entre R$ 45 e R$ 56.

Confira aqui o edital 

TJCE (44 vagas)

O concurso do Tribunal de Justiça do Ceará oferta 44 vagas para delegações extrajudiciais de notas e de registros, funções notariais tradicionalmente ocupadas por concurso público de provas e títulos.

Os candidatos devem observar critérios de ingresso por provimento ou remoção. O período de inscrições se estende de 21 de agosto a 19 de setembro, e devem ser feitas pela internet, no site da Cebraspe.

Os delegatários dos serviços notariais e de registro serão remunerados, exclusivamente, por meio de emolumentos cobrados em razão do ofício.

Prefeitura de Lavras da Mangabeira (51 vagas)

A Prefeitura de Lavras da Mangabeira (a 440 km de Fortaleza) anunciou a abertura de um concurso público para preencher 51 vagas em diversas ocupações.

São oportunidades para profissionais de níveis Fundamental, Médio e Superior. A jornada de trabalho para as vagas varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 10.212.

A banca responsável pelo certame é a Universidade Regional do Cariri (Urca). O período de inscrições se estenderá entre os dias 5 de setembro a 9 de outubro, de forma online. A taxa de inscrição custa R$ 100 ou R$ 200, a depender da vaga pretendida. 

Veja abaixo as vagas disponibilizadas no certame:

  • Professor Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (4 vagas);
  • Ciências Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
  • Educação Física Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
  • Geografia Anos Finais do Ensino Fundamental (1 vaga);
  • Matemática Anos Finais do Ensino Fundamental (3 vagas);
  • Agente Comunitário de Saúde (3 vagas);
  • Assistente Social (3 vagas);
  • Biólogo (1 vaga);
  • Engenheiro Agrônomo (1 vaga);
  • Médico Neuropsiquiatra Infantil (1 vaga);
  • Psicólogo (4 vagas);
  • Terapeuta Ocupacional (2 vagas);
  • Agente Administrativo (7 vagas);
  • Técnico em Agropecuária (1 vaga);
  • Topógrafo (1 vaga);
  • Auxiliar de Serviços Gerais (8 vagas);
  • Coveiro (3 vagas);
  • Cozinheiro (5 vagas). 

Prefeitura de São João de Jaguaribe (114 vagas)

A Prefeitura de São João do Jaguaribe (localizado a 221,7 km de Fortaleza) confirmou expansão do prazo de inscrições, até o dia 8 de setembro, de três editais de concurso público para contratação de 114 profissionais.

As oportunidades são dedicadas a candidatos de nível Superior, Médio/Técnico e Fundamental. (Veja abaixo a lista de vagas de cada edital).

A jornada de trabalho das funções varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518 a R$ 11.400. As inscrições seguem abertas no site da banca, o Instituto Consulpam. A taxa varia de R$ 65 a R$ 140.

Confira as vagas disponíveis:

  • Edital nº 1/2025: Agente Administrativo (7 vagas); Assistente Social (2 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (13 vagas); Bibliotecário (1 vaga); Cozinheira (2 vagas); Motorista Categoria B (4 vagas); Motorista Categoria D (3 vagas); Motorista Categoria E (1 vaga); Nutricionista (2 vagas); Psicólogo (3 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Recepcionista (3 vagas); Atendente de Farmácia (2 vagas); Inspetor Sanitário (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Enfermeira (4 vagas); Técnico de Enfermagem (6 vagas); Técnico de Análise Clínica (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Médico (3 vagas); Cirurgião Dentista (4 vagas); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Entrevistador Cadastro Único (1 vaga); Orientador Social (3 vagas); Operador de Máquinas (1 vaga); Coveiro (1 vaga); Engenheiro Civil (1 vaga); Técnico em Aquicultura (1 vaga); Engenheiro de Pesca (1 vaga); Monitor de Esportes (1 vaga); Fiscal de Tributos (2 vagas);
  • Edital nº 02/2025: Professor Ciências (3 vagas); Professor Educação Física (3 vagas); Professor Educação Infantil (9 vagas); Professor EJA (2 vagas); Professor Geografia (2 vagas); Professor História (2 vagas); Professor Inglês (2 vagas); Professor Matemática (2 vagas); Professor Polivalente (6 vagas); Professor Português (2 vagas); Professor de Libras (1 vaga);
    Edital nº 03/2025: Agente de Combate às Endemias (2 vagas).

Prefeitura de Paramoti (89 vagas)

Em Paramoti, município distante 102 km de Fortaleza, a prefeitura está organizando concurso com 89 vagas e formar cadastro de reserva, para profissionais de níveis fundamental incompleto, fundamental completo, médio/técnico e superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

Confira as vagas ofertadas:

  • Auxiliar de Serviços Gerais (10 vagas);
  • Cozinheiro (2 vagas);
  • Gari (3 vagas);
  • Vigia (3 vagas);
  • Coveiro (2 vagas);
  • Agente Administrativo (1 vaga);
  • Agente Comunitário de Endemias (1 vaga);
  • Atendente de Farmácia (2 vagas);
  • Auxiliar de Consultório Dentário (2 vagas);
  • Maqueiro (2 vagas);
  • Motorista Categoria B (2 vagas);
  • Motorista Categoria D (7 vagas);
  • Técnico de Enfermagem (8 vagas);
  • Técnico de Radiologia (1 vaga);
  • Assistente Social (1 vaga);
  • Enfermeiro (3 vagas);
  • Farmacêutico Bioquímico (1 vaga);
  • Fisioterapeuta (1 vaga);
  • Fonoaudiólogo (1 vaga);
  • Médico (2 vagas);
  • Médico Veterinário (1 vaga);
  • Nutricionista (1 vaga);
  • Odontólogo (2 vagas);
  • Professor de Educação Básica I de 1º ao 5º Ano (8 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Português (2 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Matemática (3 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Geografia (1 vaga);
  • Professor de Educação Básica II História (1 vaga);
  • Professor de Educação Básica I e II Educação Física (2 vagas);
  • Professor de Educação Básica II Inglês (1 vaga);
  • Professor de Educação Básica I Professor de Educação Infantil (8 vagas);
  • Psicólogo (1 vaga);
  • Psicopedagogo (1 vaga);
  • Terapeuta Ocupacional (2 vagas).

As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro no site da Fundação Cetrede, com taxas de R$ 80 a R$ 140.

Prefeitura de Beberibe (309 vagas)

A Prefeitura de Beberibe (a 81 km de Fortaleza) anunciou a abertura de quatro editais de processos seletivos para preencher 309 vagas.

São vagas destinadas a candidatos dos níveis Fundamental, Médio e Superior. A remuneração das vagas varia entre R$ 1.557,56 a R$ 5.534,83, com jornadas de trabalho semanal de 30 a 40 horas.

A banca organizadora do certame é o Instituto Consulpam e o período de inscrições segue aberto até o dia 28 de setembro, com taxa de inscrição variando entre R$ 68 e R$ 148, a depender da vaga pretendida. O formulário e mais informações sobre os editais estão disponíveis no site da banca

Confira as vagas disponibilizadas por edital:

  • Edital Nº 01/2025: Auxiliar de Administração (23 vagas);
    Auxiliar de Serviços Gerais (50 vagas);
    Guarda Patrimonial (20 vagas);
    Agente de Alimentação Escolar (25 vagas);
    Motorista Escolar (5 vagas);
    Agente de Defesa Civil (2 vagas);
    Auxiliar de Farmácia (3 vagas);
    Auxiliar Pedagógico (22 vagas);
    Cadastrador Imobiliário (3 vagas);
    Fiscal de Obras e Posturas (6 vagas);
    Guarda-Vidas (6 vagas);
    Secretário Escolar (6 vagas);
    Técnico em Edificações (3 vagas);
    Técnico de Enfermagem (10 vagas);
    Técnico de Informática (3 vagas);
    Orientador Social (5 vagas);
    Técnico Em Saúde Bucal (6 vagas);
    Assistente Social (8 vagas);
    Cirurgião Dentista (9 vagas);
    Enfermeiro (7 vagas);
    Farmacêutico (2 vagas);
    Fisioterapeuta (4 vagas);
    Fonoaudiólogo (4 vagas);
    Nutricionista (3 vagas);
    Psicólogo (10 vagas);
    Terapeuta Ocupacional (3 vagas);
    Médico Veterinário (1 vaga);
    Analista Ambiental (2 vagas);
    Turismólogo (1 vaga);
    Fiscal Ambiental (3 vagas).
  • Edital Nº 02/2025: Agente Municipal de Trânsito e Transporte (7 vagas).
  • Edital Nº 03/2025: Agente Comunitário de Saúde (3 Vagas).
  • Edital Nº 04/2025: Professor de Educação Básica PEB II (40 vagas).

Crefito 13ª Região (2 vagas)

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito) anunciou a abertura de concurso público. O objetivo é preencher duas vagas e formar cadastro reserva, para profissionais dos níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de agente administrativo e agente fiscal. Ao serem admitidos, os profissionais terão remuneração mensal de R$ 2.046,36 a R$ 5.618,34.

Os interessados podem se inscrever até 8 de setembro de 2025, por meio deste site, com taxas de R$ 59 a R$ 62. 

CBM-CE (50 vagas)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a abertura de edital para contratação de 50 profissionais para o oficialato do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE). Também está prevista formação de cadastro de reserva, com 80 vagas.

O concurso público será para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do CBM-CE. A remuneração prevista varia de R$ 5.342,49 a R$ 8.408,32, para regime de dedicação exclusiva.

O concurso é voltado a candidatos de nível Superior, com idade entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias. É estipulada no edital altura mínima de 1m62cm para candidatos do sexo masculino e de 1m57cm para candidatas do sexo feminino.

As inscrições estão disponíveis no site da banca do certame, o Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 210. O período para confirmar a participação será aberto no dia 15 de setembro (às 8 horas) e segue até 29 de setembro (às 17 horas).

PMCE (24 vagas)

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) está contratando 24 profissionais para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Complementar. Veja as especialidades:

  • Médico Clínico Geral
  • Médico Anestesista
  • Médico Cirurgião Geral
  • Médico Urologista
  • Médico Ortopedista
  • Médico Psiquiatra
  • Médico Cardiologista
  • Médico Pediatra
  • Médico Ginecologista e Obstetra
  • Cirurgião Dentista 
  • Capelania
  • Fisioterapia
  • Veterinário

Para participar, os candidatos devem possuir nível superior, entre outros requisitos. O salário ofertado é no valor de R$ 9.469,93. Os interessados devem se inscrever até 11 de setembro de 2025. A taxa custa R$ 200.

