Tarifaço no Ceará: edital de apoio a empresas afetadas é prorrogado

Documento foi assinado pelo governador Elmano de Freitas em 21 de agosto / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As empresas cearenses afetadas no tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos agora terão o prazo de mais 15 dias, até 20 de setembro, para aderir ao edital de apoio aos exportadores afetados pelo governo de Donald Trump. É que o Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), prorrogou o prazo para os empresários poderem manifestar interesse no edital de credenciamento para apoio às entidades.

O edital completo pode ser consultado no site oficial da SDA: www.sda.ce.gov.br Este documento visa garantir mercado para os produtos que tiveram a comercialização externa prejudicada, para assegurar a aquisição para demandas institucionais da administração pública estadual. Conforme o setor de coco, por exemplo, a previsão pelo Executivo é de 350 mil litros da água sejam adquiridos por mês para as merendas das escolas estaduais. A medida arrefece um mercado que chegou a cancelar a exportação de 1 milhão de litros que iriam para os Estados Unidos. Podem participar do edital empresas regularmente instaladas no Ceará que comprovem queda no volume de exportações para os EUA, em relação à média do segundo semestre de 2024, em produtos como mel, castanha, filé de peixe, água de coco e cajuína.

A documentação exigida deve ser enviada ao e-mail [email protected]. O resultado do credenciamento será divulgado no site da SDA e no Diário Oficial do Estado. O processo de inscrição e também de seleção das propostas enviadas pelos produtores está sendo conduzido pela SDA, com participação da Secretaria da Fazenda (Sefaz) na fase seguinte. A iniciativa integra as ações previstas na Lei Estadual n.º 19.384, de 2025, e busca apoiar as empresas locais, preservar empregos e estimular a circulação dos produtos no território cearense.

Como vai funcionar o edital de socorro aos exportadores? Publicado em 21 de agosto, o edital de chamamento público foi destinado ao credenciamento de empresas exportadoras cearenses impactadas pelo aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos. “O objetivo é garantir mercado para os produtos que tiveram sua comercialização externa prejudicada, de forma a assegurar sua aquisição para demandas institucionais da administração pública estadual”, informou o Estado na data. As condições foram expostas no lançamento: