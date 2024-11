Atacado de moda abre venda para 100 lojas e boxes de setores variados

Projeto do Estação Fashion no Centro de Fortaleza Crédito: Reprodução/Site/Estação Fashion

O Estação Fashion, novo empreendimento do mercado de moda atacadista de Fortaleza, iniciou a venda do setor vermelho. Ao todo, são 100 unidades entre lojas e boxes com acesso direto à praça de alimentação e ao estacionamento. O objetivo é trazer produtos variados com um mix de cuidados pessoais, eletrônicos, salões de beleza, clínicas estéticas, entre outros.

A previsão é de que o polo seja concluído no segundo semestre de 2025 e está localizado no Centro de Fortaleza, em frente ao Complexo Cultural Estação das Artes. Do espaços comercializados nos outros, cerca de 75% já foram vendidos.