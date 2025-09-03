Mentiras sobre o Pix ajudaram o crime organizado, diz secretário da Receita

Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, falou a deputados / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta quarta-feira (3) que as "mentiras" veiculadas pela oposição sobre uma portaria do órgão no início do ano ajudaram o crime organizado, por limitar as informações que teriam de ser fornecidas por fintechs. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Por isso, a Receita vai solicitar os dados sobre movimentações financeiras retroativamente dessas instituições, afirmou.