Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enel conclui linha de alta tensão entre Pacajus e Morada Nova no Ceará

Enel conclui linha de alta tensão entre Pacajus e Morada Nova no Ceará

Nova infraestrutura vai melhorar o fornecimento de energia no Vale do Jaguaribe e apoiar o desenvolvimento econômico da região
Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Enel Distribuição Ceará concluiu, nesta sexta-feira, 22, uma linha de alta tensão de cerca de 70 km que conecta a subestação de Pacajus à unidade da Itaueira Agropecuária, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe.

A nova linha visa aprimorar a qualidade do fornecimento de energia na região, além de impulsionar a geração de renda e a criação de novos empregos.

A obra envolveu a instalação de 931 postes e percorreu os municípios de Chorozinho, Ocara, Pacajus e Morada Nova, atravessando grandes plantações, áreas irrigadas, assentamentos e um trecho urbano. Todo o projeto foi executado seguindo normas técnicas, de segurança e licenciamentos ambientais, buscando minimizar os impactos no entorno.

O investimento total foi de R$ 48 milhões, realizado por meio do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), aprovado pelo Governo do Estado do Ceará, com apoio das Federações da Indústria e da Agricultura. 

Segundo José Nunes Almeida, presidente da Enel Distribuição Ceará, a linha é “fundamental para acompanhar o crescimento da região e do estado, garantindo mais energia para ampliar a produção, gerar empregos e renda”.

Leia mais

Próximos passos e investimentos

Além desta linha, a Enel planeja a construção de uma nova subestação na localidade de Cristais, em Cascavel, que também deve contribuir para a qualidade do fornecimento de energia na região.

A companhia anunciou, no início do ano, seu plano de investimentos para o período 2025-2027, estimado em R$ 7,4 bilhões, um aumento de 54% em relação ao ciclo anterior. Entre as iniciativas previstas estão:

  • Contratação de 1.340 novos colaboradores;
  • Incorporação de 480 veículos para operações de campo;
  • Construção de 13 novas subestações;
  • Modernização e ampliação de 85 subestações existentes;
  • Instalação de mais de 600 km de rede de alta tensão.

As novas subestações serão distribuídas em:

  • Fortaleza (Ancuri e Hospital UECE)
  • São Gonçalo do Amarante (ZPE)
  • Banabuiú (Malha D’água)
  • Barroquinha
  • Caririaçu
  • Cascavel (Cristais)
  • Caucaia (Nova Metrópole)
  • Hidrolândia
  • Missão Velha
  • Tabuleiro do Norte
  • Uruoca


O conjunto de obras e investimentos vai beneficiar cerca de 3 milhões de clientes em todo o estado, garantindo uma melhoria contínua no fornecimento de energia elétrica e acompanhando o crescimento do Ceará.

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar