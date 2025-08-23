Enel conclui linha de alta tensão entre Pacajus e Morada Nova no Ceará

Enel Ceará inaugurou subestação em Itapipoca. / Crédito: Divulgação / Enel Ceará

A Enel Distribuição Ceará concluiu, nesta sexta-feira, 22, uma linha de alta tensão de cerca de 70 km que conecta a subestação de Pacajus à unidade da Itaueira Agropecuária, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe. A nova linha visa aprimorar a qualidade do fornecimento de energia na região, além de impulsionar a geração de renda e a criação de novos empregos.

