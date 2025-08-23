Enel conclui linha de alta tensão entre Pacajus e Morada Nova no Ceará

Enel conclui linha de alta tensão entre Pacajus e Morada Nova no CearáNova infraestrutura vai melhorar o fornecimento de energia no Vale do Jaguaribe e apoiar o desenvolvimento econômico da região
A Enel Distribuição Ceará concluiu, nesta sexta-feira, 22, uma linha de alta tensão de cerca de 70 km que conecta a subestação de Pacajus à unidade da Itaueira Agropecuária, em Morada Nova, no Vale do Jaguaribe.
A nova linha visa aprimorar a qualidade do fornecimento de energia na região, além de impulsionar a geração de renda e a criação de novos empregos.
A obra envolveu a instalação de 931 postes e percorreu os municípios de Chorozinho, Ocara, Pacajus e Morada Nova, atravessando grandes plantações, áreas irrigadas, assentamentos e um trecho urbano. Todo o projeto foi executado seguindo normas técnicas, de segurança e licenciamentos ambientais, buscando minimizar os impactos no entorno.
O investimento total foi de R$ 48 milhões, realizado por meio do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), aprovado pelo Governo do Estado do Ceará, com apoio das Federações da Indústria e da Agricultura.
Segundo José Nunes Almeida, presidente da Enel Distribuição Ceará, a linha é “fundamental para acompanhar o crescimento da região e do estado, garantindo mais energia para ampliar a produção, gerar empregos e renda”.
Próximos passos e investimentos
Além desta linha, a Enel planeja a construção de uma nova subestação na localidade de Cristais, em Cascavel, que também deve contribuir para a qualidade do fornecimento de energia na região.
A companhia anunciou, no início do ano, seu plano de investimentos para o período 2025-2027, estimado em R$ 7,4 bilhões, um aumento de 54% em relação ao ciclo anterior. Entre as iniciativas previstas estão:
- Contratação de 1.340 novos colaboradores;
- Incorporação de 480 veículos para operações de campo;
- Construção de 13 novas subestações;
- Modernização e ampliação de 85 subestações existentes;
- Instalação de mais de 600 km de rede de alta tensão.
As novas subestações serão distribuídas em:
- Fortaleza (Ancuri e Hospital UECE)
- São Gonçalo do Amarante (ZPE)
- Banabuiú (Malha D’água)
- Barroquinha
- Caririaçu
- Cascavel (Cristais)
- Caucaia (Nova Metrópole)
- Hidrolândia
- Missão Velha
- Tabuleiro do Norte
- Uruoca
O conjunto de obras e investimentos vai beneficiar cerca de 3 milhões de clientes em todo o estado, garantindo uma melhoria contínua no fornecimento de energia elétrica e acompanhando o crescimento do Ceará.
