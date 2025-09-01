Ceará Credi abre inscrições para agentes e supervisores de microcrédito no Estado

Ceará Credi seleciona agentes e supervisores de microcrédito em Baturité, Crateús e Inhamuns / Crédito: Samuel Setubal

O Programa Ceará Credi, iniciativa de microcrédito produtivo e orientado do Governo do Estado, está com inscrições abertas para seleção de agentes e supervisores de microcrédito. As vagas são destinadas às regiões do Maciço de Baturité, Sertão de Crateús e Sertão dos Inhamuns.



Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro, pelo site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). A exceção é o edital voltado ao cargo de supervisor de crédito para o Sertão de Crateús, cujo prazo de inscrição termina em 7 de setembro.

Editais abertos

Edital 46/2025 – agente de microcrédito (Sertão dos Inhamuns)

Edital 45/2025 – agente de microcrédito (Sertão de Crateús)

Edital 44/2025 – supervisor de microcrédito (Maciço de Baturité)