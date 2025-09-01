Ceará Credi abre inscrições para agentes e supervisores de microcrédito no Estado

Ceará Credi abre inscrições para agentes e supervisores de microcrédito no EstadoInscrições seguem até 8 de setembro; no Sertão de Crateús, prazo para supervisor encerra no dia 7
O Programa Ceará Credi, iniciativa de microcrédito produtivo e orientado do Governo do Estado, está com inscrições abertas para seleção de agentes e supervisores de microcrédito.
As vagas são destinadas às regiões do Maciço de Baturité, Sertão de Crateús e Sertão dos Inhamuns.
Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de setembro, pelo site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). A exceção é o edital voltado ao cargo de supervisor de crédito para o Sertão de Crateús, cujo prazo de inscrição termina em 7 de setembro.
Editais abertos
Edital 46/2025 – agente de microcrédito (Sertão dos Inhamuns)
Edital 45/2025 – agente de microcrédito (Sertão de Crateús)
Edital 44/2025 – supervisor de microcrédito (Maciço de Baturité)
Edital 43/2025 – supervisor de microcrédito (Sertão dos Inhamuns)
Edital 42/2025 – supervisor de microcrédito (Sertão de Crateús)
As etapas da seleção, os requisitos exigidos e os benefícios oferecidos podem ser consultados nos editais disponíveis na plataforma de inscrições.
O programa
Criado pelo Governo do Ceará, o Ceará Credi tem o objetivo de ampliar oportunidades de trabalho e renda para microempreendedores, trabalhadores autônomos, formais e informais, além de agricultores familiares. O programa oferece crédito produtivo orientado e capacitação empreendedora.
Desde sua criação, o Ceará Credi já liberou mais de R$ 260 milhões em microcrédito, beneficiando mais de 100 mil micro e pequenos empreendedores em todo o Estado.
A iniciativa é executada pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).
Como o microcrédito faz girar a roda do desenvolvimento | Agir: Trabalho, Emprego e Renda
