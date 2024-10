Ceará Credi beneficia 83 mil negócios e supera R$ 200 mi aplicados até outubro

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Programa de microcrédito produtivo orientado do Governo do Estado terá aporte de R$ 77 milhões para novas aplicações

Aproximadamente 83 mil pequenos empreendedores cearense foram beneficiados pelo Ceará Credi, entre janeiro e outubro. O programa de microcrédito produtivo orientado do Governo do Estado atingiu a marca de R$ 203 milhões em aplicações.

Já está prevista a ampliação do recurso disponível para empréstimos. Segundo o secretário do Trabalho em exercício, Renan Ridley, estão garantidos mais R$ 77 milhões em recursos para novas aplicações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O valor é oriundo do Fundo de Investimento de Microcrédito Produtivo do Ceará (FIMPC) e deve beneficiar mais de 29 mil empreendedores do Ceará.