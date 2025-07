Ceará Credi abre vagas de supervisor de crédito para Sobral

As inscrições podem ser feitas até as 23h59min do dia 26 de julho de 2025, neste sábado

O Programa de Microcrédito Produtivo do Governo do Estado (Ceará Credi), por meio do Instituto de Desenvolvimento do Ceará (IDT), abriu inscrições para duas vagas de supervisor de crédito em Sobral. Uma é de ocupação imediata e a outra é para cadastro reserva.

