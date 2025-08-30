Produtores de leite se queixam de isenção do Ceará para itens de fora

Queda de R$ 0,30 por litro em 2025 mobiliza pecuaristas em várias regiões do Estado; manifestação será neste sábado em Morada Nova / Crédito: Ivan Samkov

A crise do leite no Ceará, marcada pela queda acumulada de R$ 0,30 por litro, do valor que a indústria compra dos pequenos em 2025, ganhou novo capítulo. Produtores acusam o descumprimento da isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que deve ser concedida a quem produz leite e derivados no Estado, caso comprem de pessoas locais.

Porém, eles relatam que a vantagem tem sido dada para a Alvoar Lácteos, mesmo que ela compre de pecuaristas de fora do Estado, o que julgam como “concorrência desleal e desvirtuamento da política pública”. Então, solicitam mais rigor na fiscalização da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). A pata informa, em nota, que faz as fiscalizações. Já a indústria frisa que não tem sentido logístico trazer o leite cru de outras regiões que não as cearenses. A mobilização terá ponto alto neste sábado, 30, em protesto marcado em frente à sede da Alvoar Lácteos, em Morada Nova, a 167,62 km de Fortaleza.

Além de reivindicarem valor mínimo de compra pela indústria de R$ 2,25 por litro, adoção do índice Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) e bonificação por qualidade dada pela fábrica que adquire o produto, os pecuaristas miram agora o benefício fiscal.

Segundo lideranças, que não quiseram se identificar, a isenção de 100% do ICMS para a indústria estaria sendo fragilizada pela entrada de leite cru de outros estados com o mesmo tipo de vantagem, prática que, segundo eles, enfraquece ainda mais a produção local.

Conforme os relatos, como na compra de produtores locais e de fora há a mesma concessão de abate do tributo, a Alvoar pode escolher de quem comprar, derrubando a vantagem competitiva dada aqueles que adquirem o leite dos pecuaristas cearenses. “Queremos que a Sefaz intensifique a fiscalização nas divisas e coíba irregularidades que tiram competitividade do produtor cearense”, afirmam representantes do movimento.

