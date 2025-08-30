Plataforma de viagens vai promover a Rota das Emoções

A OTA Live promove a Rota das Emoções, conectando destinos do Ceará, Piauí e Maranhão e fortalecendo o turismo local / Crédito: Reprodução/ Buraco Azul Restaurante

O Ceará será o ponto de largada para uma resolução inédita no turismo brasileiro. O EmbraturLAB, laboratório de inovação da Embratur, em parceria com o Sebrae, lançou nesta sexta-feira, 29, a OTA Live – Rota das Emoções, uma agência de viagens online (do inglês Online Travel Agency – OTA) criada para impulsionar a comercialização de experiências turísticas e dar mais visibilidade ao roteiro integrado entre Ceará, Piauí e Maranhão.