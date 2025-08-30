Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Plataforma de viagens vai promover a Rota das Emoções

Plataforma de viagens vai promover a Rota das Emoções

Nova agência de viagens online, OTA Live promove a Rota das Emoções no Ceará, que integra destinos no Ceará, Piauí e Maranhão
Autor Mariah Salvatore
Autor
Mariah Salvatore Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará será o ponto de largada para uma resolução inédita no turismo brasileiro.

O EmbraturLAB, laboratório de inovação da Embratur, em parceria com o Sebrae, lançou nesta sexta-feira, 29, a OTA Live – Rota das Emoções, uma agência de viagens online (do inglês Online Travel Agency – OTA) criada para impulsionar a comercialização de experiências turísticas e dar mais visibilidade ao roteiro integrado entre Ceará, Piauí e Maranhão.

A plataforma vai concentrar atrativos, serviços e roteiros da região, com foco em empreendedores locais. O intuito é ofertar mais praticidade, segurança e preços competitivos para os viajantes, ao mesmo tempo em que amplia o alcance internacional da Rota das Emoções e concebe novas oportunidades de negócios para comunidades e pequenos negócios.

Primeiros destinos contemplados

No Ceará, a OTA incluirá inicialmente os municípios de Jijoca de Jericoacoara, Cruz, Camocim, Barroquinha e Chaval.

Entre os destaques estão a Vila e o Parque Nacional de Jericoacoara, a Praia do Preá, em Cruz — que vem ganhando projeção como destino do kitesurfe no Brasil — além das vilas de Maceió e Curimãs e o Estuário dos Rios Timonha e Ubatuba, localizado entre Camocim e Chaval.

O roteiro também conecta atrativos dos estados vizinhos: o Parque Nacional do Delta do Parnaíba (PI) e os Lençóis Maranhenses (MA), ampliando a integração turística entre os três estados.

Leia mais

Desenvolvimento local

Em concordância com o diretor de Gestão e Inovação da Embratur, Roberto Gevaerd, o projeto tem o objetivo de fortalecer comunidades locais.

“A Rota das Emoções é um tesouro nacional, e a OTA Live nasce no Ceará com o propósito de valorizar quem vive e empreende neste território. O projeto gera renda e oportunidades diretamente para as comunidades locais, que são as guardiãs desses destinos”, afirmou.

Na mesma linha, o presidente do Sebrae, Décio Lima, destacou o impacto para os pequenos negócios.
“O turismo é um setor onde os pequenos negócios predominam. Com essa plataforma, damos visibilidade à Rota das Emoções e fortalecemos a economia local baseada nos valores da região”, disse.

Leia mais

Expansão nacional

A OTA Live – Rota das Emoções é a primeira da iniciativa, mas não será a única. O projeto já prevê plataformas semelhantes para outros destinos do País.

Nesta sexta, houve uma demonstração em Fernando de Noronha, e as próximas etapas estão confirmadas para Belo Horizonte e Porto Alegre, que também contarão com OTAs territoriais nos próximos meses.

Mais notícias de Economia

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar