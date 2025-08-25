Governo lança crédito de R$ 12 bilhões para modernizar indústria

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia em Brasília a ampliação de recursos do BNDES e Finep para modernização industrial com tecnologia 4.0 / Crédito: Kayo Magalhães/BNDES

O Governo Federal anunciou nesta segunda-feira, 25 de agosto, em Brasília, uma nova linha de crédito voltada à modernização do parque fabril brasileiro, com foco na adoção de tecnologias associadas à chamada Indústria 4.0.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O programa disponibilizará R$ 12 bilhões em recursos, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), destinados ao financiamento de máquinas e equipamentos de ponta.



Serão financiados equipamentos que incorporem tecnologias de robótica, inteligência artificial, internet das coisas (IoT), computação em nuvem, comunicação máquina a máquina e sensoriamento.

A Finep, por sua vez, aportará R$ 2 bilhões por meio da linha Difusão Tecnológica, voltada a empresas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo é reduzir assimetrias regionais e estimular a indústria nacional de bens de capital.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a expectativa é de que os primeiros créditos sejam aprovados a partir de 15 de setembro. Ele ressaltou que os bancos credenciados atuarão como repassadores dos recursos, mas o próprio BNDES também poderá operar diretamente os financiamentos.



Condições e beneficiários

A linha prevê custo financeiro limitado a 8,5% ao ano, o que representa redução média de 6% em relação às taxas atualmente praticadas no mercado. O formato é considerado vantajoso especialmente para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs), que terão acesso facilitado ao crédito.

Os projetos de aquisição de máquinas e equipamentos terão limites diferenciados:

