Sindicaju diz que governo federal não entende a urgência do setor

A castanha de caju é um dos setores do Ceará que foi severamente impactado pela sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos. / Crédito: Ricardo Moura/Embrapa

Para o CEO da Usibras Alimentos e presidente do Sindicaju, Guilherme Assis, o Plano Brasil Soberano ficou abaixo do esperado. Segundo ele, o setor do caju aguardava medidas mais rápidas, urgentes e eficazes que, em conjunto com as ações anunciadas pelos estados, ajudassem a minimizar os impactos das sobretaxas dos Estados Unidos e a preservar empregos.