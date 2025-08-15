Sindicaju diz que governo federal não entende a urgência do setor

Sindicaju diz que governo federal não entende a urgência do setorCerca de 30% da produção da castanha de caju é destinada aos Estados Unidos
Para o CEO da Usibras Alimentos e presidente do Sindicaju, Guilherme Assis, o Plano Brasil Soberano ficou abaixo do esperado.
Segundo ele, o setor do caju aguardava medidas mais rápidas, urgentes e eficazes que, em conjunto com as ações anunciadas pelos estados, ajudassem a minimizar os impactos das sobretaxas dos Estados Unidos e a preservar empregos.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
“Aparentemente, o governo federal não compreende plenamente a gravidade do problema e seus efeitos sobre toda a cadeia produtiva da cajucultura às vésperas do início da safra”, avaliou Assis.
Leia mais
A castanha de caju é um dos setores do Ceará que foi severamente impactado pela sobretaxa de 50% imposta pelos Estados Unidos. Cerca de 30% da produção são destinados aos Estados Unidos.
O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, lembrou que houve um caso onde 20 contêineres de castanha para embarque foram devolvidos no porto no dia 6, porque a legislação americana entrou em vigor, gerando um prejuízo de milhares de dólares para a empresa.
Ele destacou que atualmente, o Ceará está na época da safra do caju, que é um período muito preocupante, uma vez que a produção nos próximos 90 a 120 dias é crucial para ter a castanha do ano todo.
Cavalcante mencionou uma possível falha na legislação dos Estados Unidos que citou "castanha do Pará" em vez de "castanha de caju", sendo a castanha de caju a principal exportação do Ceará nesse segmento (representando 10% das exportações totais). “Se houvesse essa correção, um setor já seria menos problemático”, comentou.